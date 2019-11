Alex Djordjevic e Andrea Bellantoni espulsi dal Collegio: disastro dopo la rissa

Il Collegio 4, rissa tra Alex Djordjevic e Andrea Bellantoni: cos’è successo davvero

Momenti difficili per Alex Djordjevic e Andrea Bellantoni al Collegio 4: i due hanno organizzato una finta rissa, fatto preoccupare la professoressa Petolicchio e preso in giro il preside. All’inizio la voce narrante non ha fatto capire che quello organizzato fosse soltanto uno scherzo e lo stesso preside, ancora all’oscuro di ciò che i ragazzi avessero messo in scena, ha parlato di qualcosa di mai visto e ha provveduto a punire entrambi. I due inizialmente sono riusciti a farla bere a tutti ma poi il preside ha voluto approfondire i motivi della lite e ha scoperto cosa ci fosse dietro alla discussione. Ma procediamo con ordine perché in questa puntata di liti si è parlato non solo di Alex e Andrea ma anche del mitico Mario Tricca.

Alex e Andrea, al Collegio punizione esemplare: i due allievi espulsi

Durante la lezione della Petolicchio sulla geometria solida Alex e Andrea hanno fatto finta di litigare e di spingersi per essere mandati fuori e non seguire il corso. La professoressa ha reagito malissimo: “Vi guardavate male a vicenda! Vi sembra un comportamento da persone civili? Siete compagni di classe, eh! Ma perché! Il motivo! Inaccettabile! Fuori entrambi!”. Parole ancor più dure da parte del preside che ha annunciato seri provvedimenti: “Comportamenti aggressivi non sono ammessi in questo collegio. Non è mai un solo episodio di minacce tra collegiali”. La punizione è stata inizialmente quella di far fare a entrambi cento giri di campo; poi però il preside ha chiamato Chiara Adamuccio per chiederle come mai i due avessero litigato per lei (questa la scusa di entrambi, tra l’altro spiegata malissimo) e ha scoperto dello scherzo: cosa che l’ha spinto a punirli ancor di più non facendoli andare in gita e interrogandoli su tutto il programma della settimana. Risultato? I due non hanno studiato ma hanno giocato e l’interrogazione è stata un disastro. L’espulsione era più che scontata, e infatti il preside l’ha comunicata davanti ai collegiali, quasi tutti in lacrime.

Mario Tricca bersagliato al Collegio: “Hanno concentrato qua tutte le persone che cerco di evitare”

C’è stato uno screzio anche con Tricca, non una rissa ma una discussione che ci ha permesso di conoscere meglio il ragazzo: in classe è emerso nuovamente che Mario – secondo alcuni allievi – si comporta in modo altezzoso con quasi tutti; lui ha spiegato che lo fa con chi si comporta male e non sa neanche fare un’acca maiuscola, e Maggy Gioia lo ha difeso. Alla fine della lezione il professore ha voluto parlarci e gli ha spiegato che “tutta la vita dovrà nuotare in questo mare [Mario aveva spiegato di sentirsi come un pesce fuor d’acqua, ndr] quindi bisogna anche accettare l’ambiente in cui si vive avendo un atteggiamento magari umile”. Lui ha ascoltato e mostrato di aver capito ma poi al telefono col padre ha ribadito il concetto espresso sin dalle prime puntate: “Qua hanno concentrato in un unico posto tutte le persone che cerco di evitare!”. Vedremo se i prossimi ingressi, casomai dovessero esserci, riusciranno a soddisfarlo.