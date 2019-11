Il Collegio 4, il prof Maggi ne ha per tutti: “Rimango sconvolto”, e su Maggy Gioia…

Andrea Maggi, Il Collegio: “Rimango sconvolto”, le parole sugli studenti di oggi

Il prof. Andrea Maggi è sicuramente uno dei volti più noti del Collegio, ormai arrivato alla sua quarta seguitissima edizione su Rai Due. Dea Verna lo ha intervistato per il settimanale Oggi chiedendogli opinioni e pareri sugli studenti in generale e sulla classe formatasi nel programma. In parecchi sospettano che gli strafalcioni che si sentono al Collegio siano frutto della voglia degli studenti di mettersi in mostra ma è lo stesso Maggi a spiegare che purtroppo non è così: “Verissimi, purtroppo. Il livello di molti studenti – ha chiarito subito – è questo, mi creda. Io che insegno in Friuli Venezia Giulia, rimango sconvolto quando, parlando della Prima Guerra Mondiale, chiedo agli studenti dov’è il fiume Isonzo: nessuno lo sa. Eppure si trova nella loro Regione!”. Tanti gli esempi che Andrea Maggi ha fatto all’intervistatrice, senza però che questo volesse dire offendere la classe che è sì “complessa, piena di ragazzi apparentemente sicuri di sé e arroganti” ma “in realtà molto fragili”.

Il Collegio 4 Maggy Gioia, insulti social e non solo: “Abbiamo levato gli scudi”, Maggi non ci sta

Le parole insomma sono quelle di un professore che sa il fatto suo e che è da anni nel mondo della scuola, dove purtroppo il bullismo impera soprattutto nei confronti di chi per un motivo o per l’altro non intende far parte di un gruppo, quando cioè la diversità diventa motivo di esclusione e non di scoperta e inclusione: “Per fortuna – fa notare Dea Verna a Maggi – gli studenti non sono tutti somari. Ci sono anche quelli preparati come Maggy Giogia, che però, proprio perché studiosa e poco incline alla goliardia, è stata presa di mira sui social“. “Purtroppo – ha spiegato il professore – i social sono mezzi sofisticati usati per amplificare la stupidità. Io e tutti i professori naturalmente abbiamo levato gli scudi e ci siamo schierati in difesa di Maggy”. Che non è tra l’altro l’unica studiosa del Collegio: pensate ad esempio all’ormai amatissimo Mario Tricca oppure a Samuele Fazzi, la cui storia non gli ha impedito di comportarsi come si deve all’interno della scuola.

Andrea Maggi: “Questi ragazzi hanno qualità straordinarie”, le nuove generazioni secondo il prof

La situazione comunque non è tragica per il professore che infatti ha sottolineato come le nuove generazioni abbiano qualcosa in più rispetto a quelle passate: “Questi ragazzi, se incoraggiati, hanno qualità straordinarie – ha raccontato all’intervistatrice – e sono in grado di imparare meglio e più in fretta di noi. Gli insegnanti devono diventare i loro coach: quando troveranno una motivazione interiore, conquisteranno il mondo”. Vedremo a questo punto che cosa gli allievi del Collegio riusciranno a conquistare: l’appuntamento è ogni martedì su Rai Due alle 21.30 circa!