Samuele Fazzi madre morta, il passato drammatico dell’allievo pronto per Amici

Il Collegio 4, Samuele Fazzi: il dramma della madre morta

Samuele Fazzi è uno degli allievi più amati del Collegio 4 e sembra essere destinato a far parlare moltissimo di sé: il ragazzo infatti non è solo uno tra i più seri della scuola ma anche uno tra i più apprezzati per il suo aspetto fisico e tra i più amati per la sua storia; passato di cui oggi abbiamo saputo molto di più e su cui sicuramente la trasmissione di Rai Due tornerà nelle prossime puntate. Dopo una lezione di musica finita malissimo per la classe – quasi tutti gli allievi non avevano avvisato la professoressa del fatto che la sedia su cui si stava sedendo fosse rotta – si è scoperto che Samuele ama la musica. “La musica – queste le parole del ragazzo dopo la lezione – mi ha aiutato in molti momenti difficili della mia vita. Mia madre – ha poi aggiunto parlando di un momento della sua vita di cui non tutti erano ancora a conoscenza – è morta sette anni fa”.

Samuele Fazzi: “La musica mi ha aiutato”, la confessione dell’allievo del Collegio 4

Samuele è cresciuto con gli zii e la nonna, che lo chiamava “principe d’oro”: un appellativo che fa pensare a tutti che il ragazzo sia stato molto coccolato; cosa che in effetti la zia ha confermato dicendo però che “Ora è giusto che cominci a fare qualcosa da sé”. La vita di Samuele non è stata per niente facile: “Non si sarebbe mai aspettato di perderla”, queste le parole della zia sulla mamma scomparsa. “La musica – ha spiegato il piccolo Fazzi – mi ha aiutato a riflettere e anche a crescere”. Un bellissimo racconto che vi consigliamo di recuperare perché ha mostrato una faccia totalmente inedita della personalità di Samuele catapultandoci in una storia tutt’altro che semplice.

Amici di Maria De Filippi, Samuele Fazzi pronto per il talent show

Non sappiamo quale sarà il futuro del ragazzo al Collegio ma non è da escludere che lo vedremo presto in qualche talent show: Samuele infatti ha cantato bene I tuoi particolari suonando al contempo anche il pianoforte, e ha anche raccontato di saper suonare ben tre strumenti; ci sono insomma delle valide premesse affinché si presenti ad esempio ad Amici di Maria De Filippi che tra l’altro sta per iniziare. Dite che stiamo correndo troppo? Potrebbe darsi; ma non ci sentiamo affatto di escludere una tale eventualità.