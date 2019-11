Amici, data d’inizio e nuova classe: anticipazioni ufficiali e video

By



Anticipazioni Amici 2019/2020: pubblicato video ufficiale

La notizia è di pochissimi minuti fa ed è ufficiale perché viene direttamente dai profili social di Amici di Maria De Filippi. Di cosa parliamo esattamente? Il titolo lo dice in modo chiaro: Amici 2019/2020 ha una data d’inizio, tra l’altro molto vicina, e finalmente potremo scoprire tutto sulla nuova classe di quest’anno. Finora niente è trapelato sulla nuova edizione, niente di ufficiale almeno, e siamo ancora fermi ai tre ragazzi che l’anno scorso non riuscirono a entrare al Serale, pur meritandolo, e che quest’anno giocheranno quindi una partita importantissima per il loro futuro. Ma procediamo con ordine.

Amici data d’inizio: il 16 novembre la nuova classe

Il video che svela alcune anticipazioni sulla nuova stagione di Amici ha come oggetto i casting del programma: nel filmato si vedono molte vecchie glorie della trasmissione – da Irama ad Alberto Urso – ascoltare alcuni ragazzi e partecipare attivamente alla scelta dei concorrenti che formeranno la nuova classe. Con la speranza – senz’altro condivisa anche da altri – che non si scelgano persone che poi saranno quasi completamente sostituite nel corso del programma: è successo l’anno scorso con i ballerini, e non è stata neanche la prima volta. Il filmato comunque viene lanciato così: “In migliaia si sono presentati ai provini, li abbiamo selezionati con attenzione ed ora siamo pronti. Sabato 16 novembre si formerà la classe di Amici 19, vi aspettiamo tutti su Canale 5”.

La classe di Amici 2019/2020: Miguel, Federica e Federico dentro?

Partenza il 16 novembre dunque, con una classe che dovrà dimostrare di meritare giorno dopo giorno la permanenza nella scuola. Come vi dicevamo, al momento sappiamo solo che il talent show di Canale 5 ha dato la possibilità a Federico Milan, Federica Marinari e Miguel Chavez di presentarsi perché meritevoli sin dallo scorso anno di entrare al Serale ma impossibilitati a farlo per i numeri ridottissimi. Nessuna conferma sui professori, anche se sicuramente ci saranno Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Veronica Peparini, e nessuna anticipazione sui meccanismi della gara. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.