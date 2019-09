Amici, Miguel e Timor non tornano? Ricordi e abbracci: è mistero

Timor Steffens e Miguel Chavez, ad Amici un rapporto speciale

Miguel Chavez e Timor Steffens hanno instaurato un rapporto davvero speciale nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, al punto che l’insegnante di ballo ha fatto di tutto per portare il ballerino al Serale pur dovendosi arrendere in seguito al fatto che non era ancora pronto come i ballerini che invece sono riusciti ad accedervi. In tanti si chiedono se Miguel tornerà ad Amici, visto che Maria gli ha dato la possibilità di ripresentarsi proprio nella puntata in cui venne eliminato assieme a Federica Marinari e Federico Milan, ed è per questo che continuiamo a seguirlo con attenzione: potrebbe essere lui il primo concorrente ufficiale della prossima edizione.

Amici, il ricordo di Miguel: Timor non torna più come insegnante?

L’ultimo post pubblicato da Chavez su Instagram in realtà non fa ben sperare: lo si vede commentare con un “ricordi” infatti una foto in cui lui e Timor si abbracciano ad Amici. Starete pensando che non c’è nulla di male e che potrebbe non esserci alcun messaggio da carpire, e potreste aver ragione; ci chiediamo però se questo post voglia dire che Miguel non tornerà ad Amici e che come lui Timor non farà parte del cast di quest’anno: che senso avrebbe parlare di “ricordi” altrimenti, e non di nuove sfide, aspettative, sogni, speranze e così via, visto che ha la possibilità di riprovarci? Il post insomma ci sembra piuttosto pessimista. Timor e Miguel tra l’altro continuano a sentirsi dopo Amici, quindi non è da escludere che il ballerino sappia qualcosa che al momento non può dire sulla formazione della commissione.

Le ultime news su Amici di Maria De Filippi

Al momento non è uscito fuori nulla su Amici di Maria De Filippi, anche perché è ancora in corso Amici Celebrities e parlare già dell’edizione standard del programma sarebbe prematuro. Che Federica e Federico abbiano la possibilità di ripresentarsi è comunque certo, così com’è sicuro che Miguel ha avuto la stessa chance: potrebbero essere proprio loro tre i primi tre concorrenti del talent show, anche se questo post di Miguel ci ha spinto a non dare nulla per scontato. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.