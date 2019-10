Il Collegio 4 cast, allievi e professori ufficiali: chi sono i nuovi protagonisti di Rai Due

Cast Il Collegio 4, i venti allievi sono ormai ufficiali

Il cast del programma Il Collegio 4 è ormai ufficiale e i venti allievi sono stati comunicati. La notizia arriva in anteprima da Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola martedì 15 ottobre. La classe è equamente distribuita fra dieci ragazze e dieci ragazzi, a scuola dal 22 ottobre 2019. Ricordiamo che il programma è ambientato nel 1982 e che la voce narrante non è più Giancarlo Magalli ma Simona Ventura. La location inoltre è quella che tutti conosciamo: il collegio “Convitto” di Celena di Caprino Bergamasco, in provincia di Bergamo, in cui sono stati chiamati a insegnare molti altri nuovi insegnanti oltre ad Andrea Maggi, professore d’italiano, e al preside Paolo Bosisio. Ma vediamo subito i nomi svelati da Tv Sorrisi e Canzoni.

Il Collegio 4, tutti i nomi degli allievi di quest’anno

Le allieve del Collegio 4

Aresta Mariana – 16 anni di Bitritto, La supponente; Brondin Martina – 17 anni di Albignasego, L’artista; Busciantella Ricci Asia – 15 anni di Trevi, La strafottente; D’Addario Vilma Maria – 15 anni di Potenza, La chiacchierona; Dorelfi Claudia – 14 anni di Roma, La sanguigna; Gioia Maggy – 14 anni di Milano, La saputella; Matera Benedettagea – 14 anni di Napoli, La peperina; Piccamiglio Alysia – 15 anni di Soldano, La leonessa; Piccione Sara – 16 anni di Dolo, Miss dolcezza; Zacchero Roberta Maria – 16 anni di Torino, La ribelle.

Gli allievi del Collegio 4

Cardamone Francesco – 14 anni di Roma, Il narciso; Ciupilan George – 17 anni di Stella, Il dongiovanni; Crispino Vincenzo – 16 anni di Napoli, Il gigante buono; Djordjevic Alex – 15 anni di Nerviano, Il macho; Fazzi Samuele – 17 anni di Massa, Il musicista; Maggio Giulio – 15 anni di Montespertoli, La peste; Montuori Gabriele – 14 anni di Marcianise, Il dottore; Musella Gianni Nunzio – 17 anni di Moncalieri, Il rapper; Robbiano Nicolò – 15 anni di Quattordio, Il disc jockey; Tricca Mario – 15 anni di Castel Madama di Roma, Il filosofo.

Il Collegio 4 professori: chi sono gli insegnanti della nuova edizione

Dicevamo dei professori, sui quali abbiamo molte novità da svelarvi: il preside è sempre Paolo Bosisio, e diversi professori li avete già conosciuti nelle precedenti edizioni; parliamo di:

Alessandro Carnevale (Arte); Andrea Maggi (Italiano ed Educazione Civica); David Wayne Callahan (Inglese); Luca Raina (Storia e Geografia); Lucia Gravante (Sorvegliante); Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze); Piero Maggiò (Sorvegliante).

Ci sono anche delle new entry, ben cinque, che tra l’altro insegneranno materie sicuramente apprezzate dagli studenti:

Carlo Santagostino (Informatica); Carmelo Trainito (Break dance); Daniele Calanna (Educazione fisica); Giovanna Giovannini (Educazione musicale); Valentina Gottlieb (Aerobica).-

Il Collegio 4 è la quarta edizione di un programma ormai cult di Rai Due, molto criticato, è vero, ma anche tanto apprezzato da un pubblico curioso di scoprire le vicende scolastiche di periodi ormai passati; siamo curiosi di scoprire come andranno le cose quest’anno.