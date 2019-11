Il Collegio 4, Mario Tricca si racconta: “Non sono così ansioso”

Mario Tricca de Il Collegio 4 si racconta: cosa succede dopo la fine del programma con gli altri protagonisti

Mario Tricca è nel cast de Il Collegio 4 ed è probabilmente tra i protagonisti più amati del pubblico. La sua simpatia e il suo sapersi distinguere dagli altri per l’educazione mostrata finora hanno fatto centro nel cuore degli appassionati del programma, ma oggi Mario ha qualcosa da dire a tutti. Il giovane si è raccontato in una intervista a Fanpage e ha spiegato di aver passato momenti difficili nella prima settimana. Sono stati questi momenti a generare un po’ di ansia in lui, per cui è possibile che vedremo un suo cambiamento a Il Collegio 4. Nelle prossime puntate verrà fuori il vero Mario Tricca, o meglio altri aspetti del suo carattere. Questi momenti difficili erano dovuti alla mancanza dei suoi affetti e della famiglia, da cui non era mai stato lontano per molto tempo. Alla fine è riuscito ad affrontare la nostalgia e a venire fuori per come è.

Il Collegio 4, Mario Tricca avverte il pubblico: “Non è ancora molto chiaro chi e come sono”

Mario Tricca dopo Il Collegio 4 ha fatto pace con Martina Brondin e le altre persone con cui ha stretto più rapporto sono Asia, Vilma, Claudia, Maggy, Gabriele, Francesco, Sara ed Alex. Al pubblico piace Tricca per i suoi commenti ansiosi: il Web e i social sono invasi da GIF e meme al riguardo. Tuttavia, Mario ha chiarito: “Penso che il pubblico non abbia ancora molto chiaro chi e come sono, perché è stata messa troppo in risalto l’ansia, che nella mia vita non gioca un ruolo così importante. Credo sia stata normale nei primi giorni, non ero mai stato così lontano da casa per tutto quel tempo!”. Nelle prossime puntate quindi vedremo il ragazzo esprimere altri lati del suo carattere: “Quello che voglio far vedere alla gente è che Mario è un ragazzo determinato che va dritto per la sua strada, senza badare al giudizio altrui ma che accetta le critiche e ne fa tesoro. […] Dimenticavo, sono una persona che pur rispettando gli altri so come farmi valere”.

Mario Tricca dopo Il Collegio, i sogni per il suo futuro: “Da grande voglio fare l’attore”

Nel corso dell’intervista, Mario Tricca del Collegio ha raccontato di essere rimasto traumatizzato dal cibo servito nel programma. E lo abbiamo ben visto nel corso delle puntate! Per il suo futuro ha grandi sogni da realizzare: “Da grande io voglio fare l’attore ed avere un futuro in ambito cinematografico, senza dimenticare lo studio e la cultura personale che sono la chiave di tutte le porte! Spero di riuscire a diventare qualcuno nella vita, ed essere ricordato come Mario Tricca e non solo come quello del Collegio”.