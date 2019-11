Vilma D’Addario, rivalità e amicizie del Collegio 4: “Questa cosa mi ha scioccata”

Il Collegio 4, Vilma D’Addario racconta il suo periodo nella scuola

Vilma Maria D’Addario è senz’altro una delle allieve più in vista del Collegio 4 e nell’ultima puntata andata in onda su Rai Due si è fatta notare per aver preso posizioni durissime contro il maschilismo e le idee anacronistiche di alcuni suoi compagni; a intervistarla sono stati i colleghi di Fanpage che le hanno chiesto del percorso all’interno del docu-reality affrontando vari argomenti, dal rapporto con la scuola a quello con gli amici. Vilma sembra aver risposto con sincerità e senza filtri, e il suo racconto aggiunge senza dubbio qualcosa in più alla comprensione delle dinamiche che si instaurano nel Collegio di Rai Due. Veniamo subito al dunque.

Vilma D’Addario, antipatie e simpatie al Collegio e confessioni: “Questa cosa mi ha scioccata”

La ragazza ha ammesso di non andare d’accordo con Martina e Claudia – quest’ultima molto probabilmente eliminata nella prossima puntata – ma di aver trovato in Sara una vera amica: non che ci volesse molto a capirlo in realtà ma sapete bene che non sempre ciò che si evince da un programma TV corrisponde allo stato effettivo di cose e relazioni. Sempre sui rapporti creati all’interno del collegio Vilma ha ammesso che è stato strano fare amicizia con persone che non avrebbe mai calcolato nella vita di tutti i giorni perché “troppo diverse”. “Il collegio – ha aggiunto – ci rende apparentemente tutti uguali […] Questa cosa mi ha scioccata, ma è stato bello capire che infondo ci si può capire anche coltivando interessi diversi”. Un bell’insegnamento, soprattutto se pensate all’atteggiamento non proprio corretto – permetteteci l’eufemismo – di alcuni allievi.

Il Collegio è finto? Vilma chiarisce: “Forse per i primi dieci minuti”

Vilma non aveva visto con frequenza assidua Il Collegio nelle precedenti edizioni: “Posso assicurarvi – ha spiegato – di aver fatto maratona di tutte e tre le edizioni precedenti prima di varcare quel cancello. Sapete, l’ansia”. Non si può dire comunque che aver visto le vecchie puntate l’abbia resa poco spontanea, e a dichiararlo è stata proprio lei quando Andrea Parrella, l’intervistatore di Fanpage, gli ha fatto notare che “Molti dall’esterno si chiedono quanto siamo naturali i vostri comportamenti. Pensi – le ha chiesto – che le telecamere ti abbiano condizionato?”. “Forse – questa la sua risposta – per i primi dieci minuti. Dopo un po’ ti ci abituavi”. I ragazzi del Collegio sono questi dunque, e non c’era da dubitarne in realtà dopo le parole di uno dei professori più noti del docu-reality. Quale sarà il futuro di Vilma nelle prossime puntate? Non chiedetecelo: il programma è registrato ma al momento non c’è stata alcuna fuga di notizie!