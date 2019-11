Il Collegio 4 anticipazioni: Claudia Dorelfi espulsa? Anche i compagni contro

Andrea Bellantoni e Chiara Adamuccio nuovi allievi del Collegio 4: le news

Puntata ricchissima di momenti esilaranti, quella di oggi del Collegio 4, che però non ha mancato di parlare di temi importanti come la libertà (riferita ai campi di concentramento e al nazismo), il bullismo e molto altro ancora: un programma che nel tempo è migliorato superando l’eccessiva impronta macchiettistica delle prime edizioni e offrendo al pubblico uno spaccato verosimile e interessante degli anni Ottanta. A farsi notare oggi sono stati i due nuovi arrivati, Andrea Bellantoni e Chiara Adamuccio, una coppia che è stata già ripresa dagli insegnanti sia per alcuni comportamenti irrispettosi sia per i continui gesti d’affetto che si sono scambiati durante le lezioni, e accolta tutt’altro che positivamente dagli allievi: a un certo punto della puntata infatti le ragazze ridevano di Chiara mentre lei era in lacrime perché le stavano tagliando i capelli.

Anticipazioni Il Collegio 4: Claudia Dorelfi espulsa?

A far discutere moltissimo anche i soliti noti: Francesco Cardamone, che ha fatto una sceneggiata assurda per l’ennesima sforbiciata ai capelli; Maggy Gioia, per i suoi giudizi pungenti e disillusi (ad esempio sulle coppie, secondo lei destinate a scoppiare subito); Mario Tricca, per aver cantato sotto al letto per rilassarsi e per aver confessato di non trovarsi bene con i compagni; Giulio Maggio, per aver confidato a tutti i problemi col bullismo dovuto alla sua altezza; infine Asia Busciantella e Martina Brondin, che di studiare e accettare le regole imposte dagli insegnanti non ne vogliono proprio sapere. No, non ci siamo dimenticati di lei, Claudia Dorelfi, che più di tutti questa volta ha fatto parlare di sé.

Il Collegio 4 anticipazioni: una nuova allieva la prossima puntata?

La ragazza infatti avrebbe dovuto presentarsi con la coda a inizio giornata dinanzi alla sorvegliante: non solo non lo ha fatto ma l’ha mandata anche a quel paese; la sorvegliante ovviamente è stata inflessibile e ha comunicato tutto al preside che ha voluto per Claudia subito l’isolamento. Si pensava che la ragazza sarebbe rientrata in classe ma i fatti non stanno così, tant’è che Il Collegio si è concluso con i ragazzi disperati per l’arrivo dei suoi genitori e preoccupati per il suo futuro (sebbene tutti siano consapevoli del fatto che la ragazza abbia davvero esagerato): Claudia sarà espulsa oppure no? Nel video sulla prossima puntata si sente Asia parlare di lei al passato ma non daremmo per scontata l’espulsione; sembra tra l’altro che ci sarà a prescindere un nuovo ingresso. Non ci resta che aspettare martedì prossimo per saperne di più!