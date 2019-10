Il Collegio, Giulio Maggio vittima di bullismo: il racconto

Giulio Maggio vittima di bullismo, l’alunno si sfoga a Il Collegio: l’episodio della puntata del 29 ottobre

Giulio Maggio a Il Collegio è stato protagonista di un racconto molto toccante. Tutto è cominciato a causa di un suo comportamento indisciplinato in classe con la professoressa Petolicchio, che alla fine lo ha mandato dal preside. Effettivamente Giulio si è guadagnato la punizione, visto che ha lanciato pennarelli verso Claudia dopo aver schiacciato un pisolino in classe. A questo punto la professoressa ha invitato l’alunno a uscire dalla classe, ma Maggio imperterrito ha continuato a lanciare pennarelli anche affacciandosi alla finestra. Per la Petolicchio è stato inevitabile mandare Giulio Maggio dal preside, ma la reazione del ragazzo ha sorpreso tutti. Maggio è stato accompagnato dal preside dal sorvegliante, ma in attesa di entrare nella stanza è scoppiato a piangere.

Il Collegio, Giulio Maggio in lacrime: “È la prima volta che finisco dal preside”

Seduto sulla panchina in corridoio, il 15enne fiorentino ha detto: “È la prima volta che finisco dal preside. Non sono mai stato buttato fuori dall’aula, i professori non mi rimproverano mai”. Giunto davanti al preside, il ragazzo ha però dimostrato di avere una buona inventiva visto che si è giustificato a meglio. Non solo si è giustificato, ma ha anche negato di aver lanciato oggetti e addirittura ha sostenuto di essersi affacciato alla finestra solo per guardare come andava svolta l’espressione aritmetica del compito. Il preside ha accostato il comportamento di Maggio a quello di Pierino la peste, una cosa che Maggio non ha negato, anzi. Ha trovato stavolta una giustificazione più valida, perché ha spiegato di avere un comportamento un po’ esuberante per essere accettato dal gruppo.

Il Collegio 4, Maggio vittima di bullismo: “Non lo dico mai però è successo”

Questo il racconto di Giulio: “Io sono stato vittima di bullismo, è una cosa che non dico mai però è successa. Venivo preso in giro per la mia altezza. Cerco di farmi vedere di più per legare con le persone. So che è sbagliatissimo questo comportamento, a volte me ne rendo conto ma a volte no”. Giulio Maggio è stata vittima di bullismo, ma questo incontro col preside pare lo abbia convinto a invertire la rotta e comportarsi meglio. “Tirerò fuori il vero comportamento che devo tenere in questo collegio. Mi sono pentito tantissimo”, ha detto. Una puntata movimentata, visto che c’è stata anche un’espulsione.