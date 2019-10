Alysia Piccamiglio espulsa a Il Collegio va via in lacrime: il gesto della classe

Alysia Piccamiglio espulsa a Il Collegio, l’alunna non ha superato l’esame a sorpresa della puntata di martedì 29 ottobre 2019

Alysia Piccamiglio è stata espulsa da Il Collegio. Sulla ragazza è ricaduto un provvedimento preso verso tutta la classe, ma nella puntata di martedì 29 ottobre è stata lei a lasciare il collegio. Nessuno avrebbe voluto lasciare questa avventura, ma c’era una possibilità che tutti si potessero salvare. Cosa è successo? Dopo una bravata notturna di cui tutti si sono assunti la responsabilità, i professori hanno sottoposto tutti a un esame a sorpresa. Una sorte di esame di sbarramento: solo superando quest’esame, con domande a risposta aperta, avrebbero indossato nuovamente la divisa de Il Collegio. Subito dopo il test, la classe si è scagliata contro Mario ritenendolo responsabile di tutto. Solo Gabriele ha preso le sue parti davanti a tutto il gruppo.

Il Collegio, Alysia espulsa va via in lacrime: Asia supera il test

Molti erano preoccupati per l’esito dell’esame, Asia Busciantella più di tutti. Era certa di non aver superato il test, infatti il suo nome è stato uno degli ultimi chiamati tra i riammessi alla classe. Alla fine, però, Asia ce l’ha fatta e Alysia è stata espulsa. La ragazza non ha superato l’esame, il preside le ha detto che ha fatto un compito scadente. In effetti, Alysia ha scritto sul suo compito che Giuseppe Mazzini ha condotto i Mille nell’impresa di Fiume: insomma, ha fatto un po’ di confusione. Un bel po’. “Mi dispiace dover prendere un provvedimento. Lei ora deve lasciare il collegio, l’esperienza è terminata”, le ha detto il preside. Alysia ha lasciato Il Collegio in lacrime e tutti i compagni sono corsi ad abbracciarla vedendola arrivare nel cortile senza divisa e con la valigia a seguito.

Alysia ha lasciato Il Collegio: il gesto della classe

Alysia nel confessionale ha detto: “Andarsene via è uno schifo. Lascio tutti i miei amici. Delle lezioni e del resto non mi interessa niente. Dei rapporti qua sì”. Una delle persone che più le è dispiaciuto lasciare è Roberta, che è corsa ad abbracciarla appena l’ha vista. Roberta, Claudia e Vincenzo erano i più provati dall’espulsione di Alysia a Il Collegio. Maggy invece ha commentato così: “Mi dispiace per Alisya però… Doveva studiare”. Tornati a lezione, la classe ha mostrato il proprio dissenso scrivendo un messaggio sulla lavagna: “Non siamo un gruppo senza Alysia”. Sul Web molti hanno fatto notare che Alysia Piccamiglio a Il Collegio era fra i pochi a non aver partecipato alla bravata, ma essendosi presa la responsabilità come tutti ha pagato il non aver studiato.