Nicolò Robbiano fiume in piena dopo il Collegio 4: Sara, il prof Maggi e la sorpresa

Il Collegio 4, Nicolò Robbiano e Sara Piccione dopo il programma Rai

Come ben sapete, Nicolò Robbiano e Sara Piccione si sono piaciuti al Collegio 4 e in molti si chiedono se stanno ancora insieme o se il loro rapporto è naufragato. Non abbiamo la certezza di ciò che stiamo per dirvi perché – come ben sapete – è assolutamente vietato agli allievi fare spoiler di qualsiasi tipo, ed è per questo che l’intervista da cui prendiamo le dichiarazioni di Nicolò potrebbe mancare di alcuni elementi. Andrea Parrella di Fanpage ha intervistato il piccolo Robbiano e a un certo punto gli è stato chiesto con chi ha legato di più durante quest’importante esperienza televisiva; lui ha fatto i nomi di molti ragazzi e ragazze, e ha trattato Sara come se fosse una dei tanti: “In collegio – queste le sue parole – ho fatto amicizia con tutti in tempi diversi. Fin da subito ho legato con Gianni, Alex, Vincenzo… Verso la fine ho legato davvero molto con George, siamo diventati quasi fratelli. Con le ragazze invece ho legato molto con Sara, Claudia, pur essendo cane e gatto, Mariana e Asia”.

Nicolò e Sara insieme dopo Il Collegio? Tante incertezze

La risposta di Nicolò direbbe molto sullo stato attuale del loro rapporto se non fosse che i ragazzi appunto non posso far capire nulla di ciò che è successo nel corso delle puntate. Finora si mormora che i due siano solo amici e nient’altro, anche perché non sono mai stati avvistati assieme e non sono mai stati letti tra le storie di entrambi messaggi che potessero far pensare a una storia; tutto però è da vedere perché questa riservatezza potrebbe dipendere dal programma.

Andrea Maggi, il prof ha conquistato Nicolò: “Vorrei ci fossero più professori come lui”

Nicolò comunque non ha parlato solo dei suoi amici ma anche di come ha vissuto l’esperienza e soprattutto del suo professore preferito, Andrea Maggi, che tra l’altro in una recente intervista si è sbilanciato parecchio sui ragazzi: “I professori del 1982 – queste le parole di Nicolò – sono severi, molto di più dei professori di oggi, ma alcuni sanno davvero come insegnare. Il mio preferito, anche se è strano dirlo perché è uno dei professori più esigenti, è stato il prof Maggi, come insegna lui non insegna nessuno. È un uomo – così ha spiegato questa strana predilezione per il prof – che sa farti appassionare agli argomenti che spiega e sa aprirti gli occhi su moltissimi avvenimenti e circostanze. Vorrei che anche nella scuola che frequento oggi ci fossero più professori come lui”. Parole migliori non poteva dirle e siamo sicuri che Maggi avrà apprezzato moltissimo quest’intervista.

Il commento che ha commosso Nicolò: “Sarò quello che motiverà chi ne ha bisogno”

Robbiano si è anche soffermato sul fatto che è stato sempre spontaneo nella scuola e sui tanti complimenti che ha ricevuto; uno in particolare lo ha quasi commosso: “Il commento più bello che ho letto finora – ha raccontato Nicolò – è stato quello di una ragazza, della mia stessa età, che mi ha detto ‘anche se non ci conosciamo mi è bastato vederti un attimo per capire quanto buono tu sia’. Questo messaggio – ha spiegato – mi ha veramente colpito il cuore perché significa che alle persone sono arrivato (seppur non ancora comparso molto all’interno della puntata). Arrivare alle persone significa essere capaci di trasmettere qualcosa, ed io voglio trasmettere tanti pensieri positivi, un tempo io non avevo nessuno che mi motivasse, ora io sarò quello che motiverà chi ne ha bisogno ora”. Non c’è che dire: Il Collegio 4 ha cambiato davvero la vita di questo ragazzo! Come quella di Vilma D’Addario che pure si è lasciata intervistare da Fanpage e ha parlato di alcuni importanti rapporti nati all’interno del programma. Curiosi di sapere come si evolverà il docu-reality di Rai Due?