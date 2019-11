Ida e Riccardo, problemi di coppia: i sospetti di Gianni e le accuse di tradimento

Trono Over, Ida Platano e Riccardo Guarnieri: ancora problemi di coppia

Le ultimissime su Ida Platano e Riccardo Guarnieri non vengono da Instagram, perché sui profili di entrambi non è stato caricato alcun post che possa aggiornarci in qualche modo su questa chiacchieratissima storia d’amore, né possono venire da Uomini e Donne: sappiamo infatti che le puntate sono registrate e che dopo quello che è andato in onda oggi è successo di tutto e di più. Come sempre, la puntata però permette di capire qualcosa di più sulle coppie, e oggi le parole di Gianni Sperti su Riccardo meritano di essere prese in considerazione: l’opinionista infatti crede che il bel Guarnieri si stia trattenendo e stia cercando di cambiare la sua personalità solo per piacere a Ida; fino a quando durerà però? Si può costruire un rapporto sincero in questo modo?

Ida e Riccardo: i sospetti di Gianni Sperti e le paure di lei

In puntata Riccardo non ha risposto a Gianni, anche perché si è subito parlato dei problemi che i due sembrano avere ancora dopo il riavvicinamento; pure noi, a dire il vero, non escludiamo però che il Cavaliere stia cercando di mantenere la calma in situazioni che lo avrebbero mandato fuori di testa. Lui stesso peraltro ha ammesso che con Ida ci sono i soliti attriti e che spesso non si capiscono anche relativamente alle cose più banali. Lei da parte sua lo sente distante: “Oggi – queste le sue parole fuori dagli studi dopo la puntata della scorsa settimana – non sento uno stimolo più ed è normale che ci sono problemi. Tremo dalla paura di ricadere in una sofferenza vissuta”. Paure comprensibili, quelle di Ida, anche se, a dirla tutta, se Riccardo arriva a scrivere una lettera e ad aprirsi in quel modo davanti a tutti forse qualche barriera dovrebbe toglierla.

Armando Incarnato tra Ida e Riccardo: accuse di tradimento in trasmissione

Tra loro per di più sembra esserci ancora Armando Incarnato, non perché lei sia interessata al Cavaliere ma perché con lui aveva costruito qualcosa e quindi lui, scaricato dall’oggi al domani, ha tutto il diritto di chiedere spiegazioni e anche di arrabbiarsi. Domani vedrete anche che Ida accuserà Armando di aver scritto su Instagram che lei e Riccardo si sono traditi: un clima accesissimo che diventerà rovente nelle prossime puntate, quando Riccardo lascerà persino lo studio dopo aver saputo di una carezza a Ida da parte di Incarnato. Ai soliti problemi insomma si aggiunge un clima fatto di provocazioni, ripicche e scontri che potrebbe impedire alla coppia, apparsa pochi giorni fa sui social network, di prendere il volo.