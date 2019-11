Uomini e Donne, Ida e Riccardo: la foto è spiazzante, cosa è successo dopo la sfuriata

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dopo Uomini e Donne ancora insieme

Ida Platano e Riccardo Guarnieri continuano a far discutere per la loro storia d’amore e questo ritorno di fiamma che sembrava destinato a trasformarsi in qualcosa di più – com’è successo a Sossio Aruta e Ursula Bernardo – inizia ad avere il sapore di una minestra riscaldata, buona sì ma quasi sempre solo a tavola. Come ben sapete, dalle ultime anticipazioni su Uomini e Donne abbiamo appreso che Ida lamenta una mancanza eccessiva di passione da parte di Riccardo, il che sembra strano perché Guarnieri non ha mai dato l’idea di essere un tipo poco passionale; e Roberta l’ultima volta lo ha confermato in pieno. Proprio per questo motivo ieri i due hanno litigato, fino a quando lui non è uscito dallo studio dopo aver saputo della carezza di Armando; alla fine la registrazione si è conclusa con Ida in lacrime perché dopo aver rincorso Riccardo non è riuscita a calmarlo. Cos’è successo oggi?

Uomini e Donne, Ida e Riccardo felici in treno: è tornato il sereno

La risposta sta nella foto che abbiamo condiviso in apertura del post: i due innamorati – sempre che sia appropriato usare ancora questa parola – si sono ripresi in treno assieme; non hanno dato ulteriori spiegazioni né sappiamo dove fossero diretti, e tra l’altro ci interessa poco perché il punto è un altro: nonostante la sfuriata di ieri i due hanno fatto pace e sembra essere tornato il sereno. Durerà? Non durerà? Difficile dirlo, visti i loro caratteri e considerato che lui ha lamentato il fatto che si stanno riproponendo le stesse situazioni del passato; sperare comunque non costa nulla, anche perché è evidente che a lei lui piaccia ancora tantissimo (e proprio per questo dovrebbe imparare a tener conto soprattutto delle cose belle e non solo degli atteggiamenti sbagliati di lui).

Ida e Riccardo, l’incognita Armando Incarnato

Che non siano ancora una coppia a tutti gli effetti ormai ci sembra evidente: i problemi non sono stati ancora risolti e la situazione potrebbe precipitare da un momento all’altro. C’è da considerare inoltre la presenza di Armando Incarnato in studio, Cavaliere che a Ida sembra essere piaciuto e che potrebbe rendere ancor più complicato questo improvviso riavvicinamento fra i due; questa storia d’amore insomma è ancora tutta da scrivere: staremo a vedere se ci sarà un lieto fine o se questo lieto fine Ida e Riccardo lo troveranno con altri.