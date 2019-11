Ida e Riccardo, confessioni piccanti: Barbara e Roberta insorgono, la coppia oggi

Uomini e Donne, Ida e Riccardo: ecco come sta andando la storia d’amore

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati i protagonisti della seconda parte della puntata di oggi di Uomini e Donne: una puntata che farà senz’altro molto discutere, visto che ci si è soffermati per parecchio tempo su alcuni dettagli che riguardano l’intimità di entrambi. Inizialmente Maria De Filippi aveva voluto sapere soltanto se sentisse Riccardo innamorato o meno: “Innamorato – aveva risposto Ida – non me l’ha ancora detto, tranne che nella lettera che mi ha scritto. Come non gliel’ho detto io”. In un secondo momento è stata sempre Maria a voler sapere qualcosa di più: “Si dà il caso – ha infatti dichiarato – che siete maggiorenni e vaccinati ed entrambi liberi. Non è che lo stare insieme è un rapporto telefonico: dovrebbe esserci la voglia di vedersi, abbracciarsi…”.

Riccardo e Ida: oggi a Uomini e Donne confessioni piccanti

“Tutto questo – ha spiegato una Ida non proprio entusiasta – non c’è stato. Abbiamo dormito insieme ma non è successo nulla ancora”. La puntata è andata avanti proprio parlando di questi dettagli, tra l’altro offrendoci dei siparietti davvero divertenti: Riccardo si diceva felice che Ida gli avesse detto “ti amo” e lei lo smentiva dicendo che in realtà era un “ti voglio bene”; sempre lui parlava di un bacio abbastanza passionale in stazione e lei anche in questo caso lo smentiva: tante contraddizioni dalle quali non si è usciti e che hanno destato un po’ di dubbi in alcune donne del parterre. “Io – queste le parole di Barbara De Santi – li trovo molto puerili, infantili. Anche se questo bacio ci fosse stato, la mia domanda è: perché non la desideri come hai dichiarato nella lettera? Se io avessi dichiarato quello che hai dichiarato nella lettera sarei corso a piedi nella lettera. Mille scuse, ma dai!”. Dello stesso parere anche Roberta Di Padua: “Anche perché Riccardo non è così freddo, non è uno che si addormenta: è giusto che Ida si faccia una domanda!”.

Uomini e Donne: Riccardo “delude”, poca passione con Ida

In molti hanno scherzato su quest’assenza di passione, anche la stessa Maria, che non si aspettava un Riccardo così poco passionale, e lui era visibilmente in imbarazzo perché non credeva che un argomento del genere sarebbe mai saltato fuori in questi termini in trasmissione. I due comunque non hanno litigato e anche se le ultime anticipazioni su Uomini e Donne non sono proprio positive pare che stiano ancora assieme: Ida ad esempio in un ultimo post ha fatto capire che bisogna “rischiare di andare troppo lontano” per capire “quanto lontano si possa andare” e almeno finora non sono emersi pettegolezzi su litigi, rotture o altro. Per quanto riguarda Riccardo l’ultima storia che ha pubblicato su Instagram non riguarda lui e Ida ma Valentina e Oronzo di Temptation Island: il Cavaliere ha fatto gli auguri a lei salutando il suo fidanzato. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime puntate.