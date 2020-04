Ida e Riccardo, diretta rivelatrice: Armando, gravidanza, nuove puntate

Riccardo Guarnieri e Ida Platano smentiscono crisi con diretta Instagram

È arrivata la diretta Instagram di Ida Platano e Riccardo Guarnieri: la coppia si è connessa oggi sul social network di Mark Zuckerberg e ha messo ufficialmente fine alle tante voci di corridoio emerse su una probabile rottura. Abbiamo assistito alla chiacchierata coi fan e i due ci sono sembrati quelli di sempre: felici e innamorati, abbastanza affiatati nonostante le polemiche di troppo. Sì, ci sono state anche quelle, a dimostrazione del fatto che né l’uno né l’altra fingono in trasmissione: niente di grave, chiaramente, ma in alcuni casi era evidente che Ida fosse infastidita (forse in modo eccessivo) da alcuni atteggiamenti di Riccardo. A parte questa parentesi non si può dire nient’altro di negativo sul loro conto: continuano a vivere assieme e sicuramente ne parleranno a Uomini e Donne; a confermare la presenza nel programma è stata lei mentre lui ha fatto il vago fino alla fine. Occhio quindi alle nuove puntate!

Ida e Riccardo gossip gravidanza: nessun figlio in arrivo

Tra le domande più interessanti segnaliamo quelle sulla presunta gravidanza di Ida: qualcuno l’ha notata leggermente gonfia (?) e le ha chiesto se fosse incinta. Lei ha smentito e lui ha fatto lo stesso, anche se all’inizio della diretta ci aveva giocato un po’ su coi suoi soliti modi. Non sappiamo se i due abbiano intenzione o meno di creare una famiglia né si è parlato di matrimonio nonostante le promesse di mesi fa: su questo la coppia ha voluto mantenere l’assoluto riserbo (anche perché probabilmente con l’emergenza sanitaria in atto non avranno avuto neanche modo di rifletterci su…).

News Ida e Riccardo, gli utenti provocano Guarnieri con Armando Incarnato

C’è stato anche qualche utente che se n’è uscito con frasi piuttosto sgradevoli. Possiamo dirlo, vero? Sì, perché non è mancato chi ha provocato Riccardo scrivendo che Ida stava benissimo con Armando; Guarnieri ha cercato di mantenere la calma ma era evidente (e anche abbastanza ovvio) che fosse infastidito dalla situazione. Chi fa il tifo per Ida e Armando è libero di pensare ciò che vuole ma dovrebbe anche guardare in faccia la realtà e ricordare che Ida ha già fatto una scelta. Chiarissima.