Uomini e Donne anticipazioni: che succede ai troni di Carlo, Sara e Daniele

Anticipazioni Uomini e Donne, che fine hanno fatto i tronisti di quest’anno?

Da quando si è iniziato a parlare del nuovo Uomini e Donne in tanti si sono chiesti cosa ne sarebbe stato dei vecchi tronisti e dei corteggiatori di Giovanna Abate (su Gemma Galgani invece nessun dubbio, visto che prima della nuova formula non aveva iniziato conoscenze serie). La risposta è tardata ad arrivare ma ora l’abbiamo, grazie a una diretta di Raffaella Mennoia registrata dal Vicolo delle News: l’autrice di UeD ha chiacchierato un po’ con i fan della trasmissione di Canale 5 e ha parlato anche dei vecchi tronisti Sara Shaimi, Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro che – ricordiamolo – hanno registrato delle puntate non ancora andate in onda che potrebbero essere ritrasmesse dopo che la redazione avrà capito come procedere. Veniamo al dunque.

Uomini e Donne anticipazioni, Raffaella Mennoia rassicura: “Ci occuperemo anche di loro”

“Per quanto riguarda, Sara, Carlo, Daniele – queste le parole della Mennoia – vediamo come andrà questa formula e sicuramente ci occuperemo anche di loro. Questo credo sia abbastanza scontato”. Raffaella non ha spiegato se anche per loro la formula sarà la stessa che sperimenteranno Giovanna e Gemma ma a dirla tutta ci resta difficile anche solo immaginare un ritorno alla regolarità: lo stop del governo si protrarrà sino agli inizi di maggio, e già si parla di una riapertura solo a scaglioni che ci fa pensare che i programmi televisivi non saranno i primi interessati da un allentamento delle prescrizioni anti-Coronavirus. Che anche per questi tronisti si proceda con questa nuova formula? Non ci pare verosimile neanche questo, a dire il vero, perché, fatta eccezione per Daniele, che potrebbe benissimo ripresentarsi a giugno, Carlo e Sara avevano un percorso già ben avviato che è difficile riallacciare alla nuova fase. Staremo a vedere.

News Uomini e Donne, cosa succede ai corteggiatori? “Troppo spoiler“

Raffaella non si è voluta sbottonare sui corteggiatori di Giovanna: “Sara – queste le parole dell’autrice alla follower che le aveva chiesto spiegazioni – le non te lo posso dire questo, troppo spoiler!”. E poi ancora: “I corteggiatori che fine fanno? Lo vedrete”. In realtà sappiamo già che Sammy non dovrebbe aver preso bene la decisione di Giovanna di iniziare questa nuova avventura, e comunque è certo che sono stati invitati a partecipare alla nuova trasmissione. Raffaella ha anche ribadito che le due troniste potranno conoscere i loro corteggiatori solo “tramite la parola, la scrittura”. “Certo – ha poi aggiunto – è che dietro una tastiera si possono nascondere tante insidie”. Pronti per le nuove puntate?