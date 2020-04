Uomini e Donne anticipazioni, polemiche inizio? Frecciatina a Giovanna

Anticipazioni Uomini e Donne, Giovanna Abate: primi problemi al Trono Classico?

Uomini e Donne sta per ripartire, e col programma sembrano essere già ritornate le polemiche. Scriviamo sembrano perché non sappiamo se Sammy Hassan, corteggiatore di Giovanna Abate, si riferisse proprio a lei con la storia che ha pubblicato questa notte. Potrebbe darsi, come qualcuno ha interpretato, così come potrebbe essersi riferito ad altre questioni che nulla hanno a che vedere con il Trono Classico. Non è la prima volta che Sammy parla di Uomini e Donne, a dire il vero, ma questa, se il riferimento fosse proprio al programma di Canale 5, non potevamo assolutamente non farvela notare. Veniamo subito al dunque.

Uomini e Donne, anticipazioni Sammy Assan e Giovanna: frecciatina notturna alla tronista?

“Non si può costruire nulla di solido – queste le parole del corteggiatore del Trono Classico tra le proprie storie Instagram – su una grande bugia, meglio dire la verità”. Sotto al messaggio figura un “2.16” con una croce rossa disegnata sopra che forse indica proprio il momento in cui Sammy ha saputo qualcosa o preso una decisione. Non possiamo dirvi nient’altro, se non ipotizzare che probabilmente Hassan si sia voluto riferire a Giovanna e a qualche suo comportamento che non gli è andato giù. Ci sbagliamo? Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime puntate che saranno trasmesse su Canale 5.

Le ultime news su Uomini e Donne, cosa vedremo su Canale 5

Ricordiamo che Uomini e Donne tornerà il 20 aprile e che le prime puntate trasmesse dovrebbero essere proprio quelle del Trono Classico, già registrate diverso tempo fa e non mandate in onda pare per scelta di Maria De Filippi; dopo queste puntate vedremo messe in onda completamente diverse basate su una formula che avrà come protagoniste Gemma Galgani e Giovanna Abate. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.