Uomini e Donne, Sammy rompe silenzio dopo stop: come va con Giovanna

Sammy Hassan, cosa succede a Uomini e Donne dopo il Covid-19: “Le regole le conoscete”

Sammy Hassan è uno dei corteggiatori a cui Giovanna Abate tiene di più a Uomini e Donne: in molti forse lo avrete dimenticato perché il Trono Classico è stato sospeso per il Coronavirus – come tutta la trasmissione, del resto – ma se tornate indietro con la memoria vi ricorderete senz’altro che tra lui e Giovanna si era instaurato un certo feeling. In molti si chiedono come farà ora la redazione a gestire tutte queste storie rimaste in sospeso, e se qualche tempo fa a rispondere era stata Raffaella Mennoia oggi è Sammy a dire la sua: “Come va – questa la risposta a una domanda su Instagram –? Va che siamo fermi, siamo fermi come tutta Italia. Le regole le conoscete: non possiamo sentirci, quindi aspetteremo indicazioni dall’alto…”. Finora insomma non c’è stato alcun contatto, neanche via smartphone, Skype o altro, fra tronisti e corteggiatori.

Uomini e Donne fermo per il Coronavirus, Sammy spera che tutto “finisca il prima possibile”

Sammy ha rotto il silenzio sul blocco di Uomini e Donne dopo il Covid-19, a differenza dei molti che invece non stanno parlando affatto della trasmissione (anche per rispetto del regolamento, forse, sebbene quelle regole ormai valgano fino a un certo punto). Non è sua intenzione ad ogni modo parlare di Coronavirus ogni giorno, e a sottolinearlo è stato proprio lui durante alcune storie Instagram segnalate dal Vicolo delle News: “Non ho mai fatto storie o post – ha spiegato in merito – perché siamo bombardati tutti i giorni. Spero che finisca il prima possibile!”.

Sammy a Uomini e Donne, le parole su Giovanna Abate: “Vita normale”

Il corteggiatore ha speso anche delle parole belle per Giovanna, di cui si è mostrato interessato non appena arrivato in trasmissione: “Sono un ragazzo normale – ha spiegato – che ha sofferto tanto per amore. Me la stavo vivendo in maniera molto serena”. “Mi manca la mia vita normale – ha poi aggiunto proprio su Giovanna –, e nella mia vita normale è compreso anche il percorso che stavo facendo con lei”. Il fatto che Sammy consideri la Abate qualcuno che faccia parte della sua “normalità” è un buon segno. Almeno per noi. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.