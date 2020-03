UeD, Raffaella Mennoia: i motivi della sospensione e cosa fa adesso

Uomini e Donne sospeso, parla di nuovo Raffaella Mennoia

Come tutti sapete da tempo ormai Uomini e Donne è stato sospeso e non si sa in alcun modo quando sarà ritrasmesso, anche perché per rimandarlo in onda, essendo un programma non in diretta, serve almeno una registrazione del Trono Over: non riusciamo a pensare infatti che qualcuno voglia mandare solo il Trono Classico per tutta la settimana. Ad ogni modo è troppo presto anche semplicemente immaginare una programmazione delle prossime puntate perché pare che la sospensione di UeD dipenda proprio da Maria De Filippi, e la stessa Raffaella Mennoia ha dichiarato di non sapere quando il programma tornerà in onda. Oggi è stata proprio Raffaella a parlare nuovamente di UeD.

UeD, Raffaella sulla sospensione: “Non conosco i motivi”

La Mennoia infatti ha detto chiaramente che non sa perché il programma è stato sospeso e di essere piuttosto dispiaciuta ovviamente di non essere al lavoro: “Io – queste alcune delle sue parole – non conosco i motivi per cui è stato interrotto Uomini e Donne. Ma non mi sembra neanche troppo importante stanne a parlare; in questo momento dobbiamo occuparci di altro. Sono molto dispiaciuta – ha aggiunto – di non fare il mio lavoro. Ma questa è una cosa comprensibile. Uno è libero di capire ciò che vuole, non è responsabilità mia”. Il riferimento chiaramente è a chi fraintende ciò che Raffaella dice o scrive pubblicamente sui propri profili social.

News Uomini e Donne, la Mennoia ora lavora ad Amici

Al momento Raffaella lavora per Amici dopo diversi anni di assenza: “Mancano – così ne ha parlato – ancora un po’ di puntate alla fine di Amici. Erano molti anni che non facevo Amici… è sempre bello e stimolante. Non posso dire i miei preferiti!”. Sì, meglio evitare qualsiasi cenno a qualsiasi persona, cara Raffaella, viste le polemiche scoppiate in queste settimane. Cogliamo intanto l’occasione per diffondere l’appello della Mennoia che ha invitato tutti non solo a non abbandonare il proprio cane per timore del Covid-19 ma anche a denunciare chi lo fa: a molti può sembrare strano ma gli abbandoni sono aumentati e di questo passo rappresenteranno un vero problema per la collettività.

Quando ritorna Uomini e Donne? La promessa di Lorenzo Riccardi

A voler tornare al lavoro comunque non è solo la Mennoia ma anche Lorenzo Riccardi che in una storia su Instagram ha promesso una bella sorpresa ai suoi fan: “Sì, mi diverto – così ha parlato del suo ruolo di opinionista che ha fatto discutere già parecchie volte –. Quando ricominciamo a registrare vi faccio vedere che succede nei camerini e dietro le quinte”. Un bel regalo, visto che il backstage di UeD non è noto a molti. Vedremo a questo punto quando Uomini e Donne tornerà: al momento non ci sono neanche indiscrezioni in merito.