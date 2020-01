Uomini e Donne Carlo, è rivolta: Cecilia e Lorenzo contro, Daniele all’attacco

Carlo Pietropoli, anticipazioni trono Uomini e Donne: la lite con Daniele Dal Moro dopo l’esterna con Ginevra

L’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne ha avuto come protagonisti Carlo Pietropoli, Cecilia Zagarrigo, Lorenzo Riccardi e Daniele Dal Moro. Tutti e quattro si sono scontrati a causa di alcune esterne che ha fatto il primo, in cui ha preso di mira l’altro tronista e non solo. È successo tutto durante l’esterna di Ginevra, quando Carlo ha definito Daniele “viziato” per come l’ha costretta a scegliere tra loro due, e ha sottolineato più volte che non lo consiglierebbe mai come uomo a nessuna ragazza. Daniele da parte sua lo ha giudicato “maleducato” per il modo in cui si è rivolto a Lorenzo qualche puntata fa.

Uomini e Donne, Carlo e Cecilia: il tronista cuore di pietra

Il fidanzato di Claudia Dionigi era presente in studio ma è intervenuto solo dopo, cioè quando ha visto che nonostante Cecilia si fosse aperta con lui in esterna Carlo ha reagito in maniera impassibile; Cecilia si era anche commossa mentre gli confessava di non essere abituata ad essere considerata speciale da qualcuno ma è proprio dal Vicolo delle News, dal quale prendiamo le anticipazioni, che apprendiamo che lui è rimasto come “un pezzo di ghiaccio” e che proprio per questo Lorenzo inizierà ad attaccarlo dicendo che ha un “cuore di pietra”.

Cecilia e Lorenzo contro Carlo: la corteggiatrice allibita dal tronista di Uomini e Donne

Entrata in studio, anche Cecilia farà notare la stessa cosa: non si può rimanere impassibili dinanzi a una persona che piange, soprattutto se questa persona ti piace. Il Vicolo non parla della reazione di Carlo a queste accuse, quindi dovremo aspettare la puntata per scoprire come avrà reagito.