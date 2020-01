UeD Carlo e Lorenzo, duro scontro e parole forti: cosa succede dopo la puntata

Carlo Pietropoli e Lorenzo Riccardi, lite a Uomini e Donne: il tronista è furioso

Lorenzo Riccardi oggi ha perso davvero la pazienza a Uomini e Donne, e lo ha fatto con Carlo Pietropoli che in trasmissione ancora non riesce a trovare qualcuna che lo convinca davvero; certo, l’affinità con Cecilia Zagarrigo sembra essere alta ma lungi dall’avergli tolto, almeno secondo noi, qualsiasi dubbio. Oggi in puntata si è visto un tronista diverso dal solito perché da che lo conoscevamo pacato e tranquillo Carlo ha invece usato dei toni piuttosto eccessivi nei confronti delle corteggiatrici. In realtà aveva iniziato a discutere animatamente già in esterna ma è stato solo in puntata che tutto è degenerato. Dinanzi a un Lorenzo che proprio non ce l’ha fatta a stare in silenzio.

UeD, scontro fra Carlo e Lorenzo: parole forti in trasmissione

Il disagio di Carlo parte dal fatto che crede che nessuna delle sue corteggiatrici sia seriamente intenzionata a costruire qualcosa di serio con lui, mentre lui ha il desiderio di farsi una famiglia e tiene a questo percorso: sono parole che il tronista ha usato con Cecilia in esterna e che ha ripetuto, nella sostanza almeno, in puntata. Qui però tra una risposta e l’altra ha perso un po’ troppo la pazienza con alcune, tant’è che è intervenuto Lorenzo a fargli notare che forse avrebbe dovuto cambiare atteggiamento. “Sto parlando, non mi rompere le p…e”, a queste parole Lorenzo è sbroccato: “Con me stai a fare il fenomeno, siediti!”. “A fare il personaggio son buoni tutti!”, ha replicato il tronista, a cui Lorenzo ha risposto a sua volta: “Abbassa la cresta, a me non fai paura! Sei un bamboccione, è questo quello che pensa la gente! Svegliati! Dormi in piedi, hai trent’anni! La ninna nanna è finita!”. Chiusura ironica, quella di Tina Cipollari: “Oggi mi sento in pericolo!”.

Lorenzo fuori da Uomini e Donne: continua la provocazione a Carlo

Lorenzo non ha pubblicato nient’altro su Carlo ma non si può dire che la provocazione sia finita con la puntata. Questo perché su Instagram l’opinionista continua a condividere storie che vedono l’utenza fargli i complimenti per la frase “La ninna nanna è finita!”. Niente di grave, è vero, ma, visti i toni, forse il Cobra avrebbe potuto evitare. E non chiedeteci chi sceglierà Carlo perché per il momento per noi è una grossa incognita.