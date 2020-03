Uomini e Donne, quando riprende? E tronisti e corteggiatori che fine faranno? Parla Raffaella Mennoia, non ci sono buone notizie

Uomini e Donne, storico programma del pomeriggio di Canale 5, ha chiuso i battenti per l’emergenza coronavirus. Dunque, stessa sorte di molti altri show televisivi. Inizialmente si era pensato di mandare in onda la trasmissione e le sue vicende fino al 23 marzo, poi invece la chiusura già da lunedì 16. In molti affezionati si stanno domandando quando sarà possibile tornare ad assaporare le storie in sospeso dei tronisti e dei corteggiatori, nonché quelle delle dame e dei cavalieri del Trono Over. A tal proposito ha parlato Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi. L’autrice è intervenuta sui social.

Raffaella, dagli studi Elios dove è impegnata nella produzione di Amici (uno dei pochi programmi di entertainment che continua a essere trasmesso), si è collegata con i fan su Instagram, pubblicando diverse Stories e spiegando quale sia la situazione di Uomini e Donne. Notizie non buone per il pubblico: al momento tutto è in alto mare e non c’è alcuna data certa per la ripresa delle registrazioni e della messa in onda dello show. “So che siete orfani di Uomini e Donne, mi state scrivendo in tanti… Ragazzi, bo? Un bacio”, spiega l’autrice che aggiunge: “Tra l’altro avevamo anche delle puntate da mandare e che non sono andate e siamo un po’ tutti così… Anche i ragazzi che partecipano al programma, i tronisti e i corteggiatori, giustamente, sono un po’… che si chiedono…. Ce lo chiediamo tutti, ma bo…”

Uomini e Donne può attendere

Come per molte altre trasmissioni, si naviga a vista senza sapere alcunché in relazione alla ripresa delle puntate. Naturalmente da parte di Raffaella e della produzione di UeD nessuna polemica sulla questione. Anzi, tutti sono ben consci che al primo posto, soprattutto in questo momento storico, c’è la salute. Tutto il resto può attendere. Anche Uomini e Donne.