Ida, Armando e Riccardo: la rivelazione è troppo intima e Gianni esplode

Uomini e Donne, Ida Platano non si fida di Riccardo Guarnieri: la puntata svela tutto

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati protagonisti della prima parte di Uomini e Donne, e hanno parlato nuovamente di problemi intimi; o meglio, Ida non pensa che Riccardo non la desideri ma la mancanza di carezze e attenzioni, e il sospetto che comunque lui non sia più lo stesso rispetto a prima, la stanno convincendo del fatto che la loro storia non abbia un futuro. O almeno così pare dalle puntate, perché poi se pensiamo ai social network, dove i due si mostrano felici assieme, i problemi sembrano essere pochi. Tra questi comunque continua ad esserci Armando Incarnato.

Armando Incarnato tra Ida e Riccardo: le parole che non piacciono a Gianni Sperti

Dalla puntata di oggi infatti è emerso ciò che pensavamo da tempo, e cioè che Ida fosse davvero interessata ad Armando, ed è stato lui stesso a confermarlo, parlando della serata passata assieme e del fatto che alla fine dell’appuntamento lei fosse felice. Il racconto e i toni di Armando non sono piaciuti affatto a Gianni Sperti che ha colto la palla al balzo per criticarlo e dirgli che non avrebbe dovuto far intendere in una storia su Instagram che tra lui e Ida ci fosse stato qualcosa. “Io – queste le parole della Platano – ti ho detto: ‘Ti devi bere due bicchieri divino prima di entrare in puntata, che diventi più simpatico!'”. “Allora – ha risposto a tono Armando – tu beviti due bicchieri di vino prima di uscire con lui, così forse lo baci, ok? Io rispondo a tono, Ida! Io rispondo a tono, tu non sei stata sola a uscire, bere, ridere, scherzare e camminare mano nella mano!”. “Lui – queste le parole di Gianni – ha voluto fare intendere che c’è stato qualcosa fra di loro! Non c’è peggior uomo di colui che racconta di essere stato con una donna! è un uomo piccolo così! L’ha fatto intendere nella storia, come no?”. Lo scontro lo trovate in questo post:

Riccardo e Ida, futuro incerto: la coppia vive momenti difficili

A prescindere dal comportamento di Armando, che ha esagerato ma che ha comunque ragione ad arrabbiarsi, essendo stato piantato in asso dall’oggi al domani, a Riccardo questa situazione sta stretta e lo si vedrà chiaramente nelle prossime puntate quando uscirà persino dallo studio. Ci viene il dubbio, proprio per questo motivo, che fino a quando i confronti tra Ida e Riccardo avverranno dinanzi a tutti in quello studio Armando non potrà che creare, anche non volendolo magari, problemi alla coppia. Che succederà a Ida e Riccardo? E quale sarà il loro futuro dopo Uomini e Donne? Le premesse non sono positive ma con caratteri così e un passato difficile alle spalle era da mettere tutto in conto.