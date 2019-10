Ida e Riccardo, confessione alla De Filippi: dettaglio svela incertezza su futuro coppia

Uomini e Donne, Ida e Riccardo: la verità sui sentimenti della Platano

Oggi abbiamo scoperto qualcosa di più sul tanto chiacchierato rapporto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri: a Uomini e Donne Over è andata in onda infatti una puntata in cui i due si sono confrontati e dalla quale si è evinto chiaramente che lei è ancora presa da lui ma che purtroppo ha paura di soffrire ancora. Timore, sofferenza, ansia: tante le sensazioni e le emozioni di Ida che non possono essere comprese facilmente da chi non ha vissuto la sua stessa situazione. “Con lui – queste le parole della Dama di Uomini e Donne – avrei fatto veramente quello che desideravo, renderlo felice… poteva essere bello, non bellissimo. Non voglio ricadere mai più in quello in cui sono andato a finire”. Il messaggio è chiaro. E doveva soltanto andare in onda per essere compreso da tutti.

Ida ha paura della storia con Riccardo: “Due persone che fanno fatica a capirsi”

In effetti sapevamo che Ida avesse prima rifiutato Riccardo e che poi ci fosse tornata assieme ma non immaginavamo che nel suo cuore ci fosse questo concentrato di emozioni così contrastanti. “Dentro – ha confessato la Platano a Maria De Filippi parlando della sua decisione di ritornare con il Cavaliere di Uomini e Donne – non è vero che si è offuscato così da finire, ecco. C’è tanta paura, quello sì, perché caratterialmente Maria… due testardi… due testoni… due persone che fanno molta fatica a capirsi”. In più aggiungete che Ida è madre e questo sì che la rende più cauta nell’affrontare qualsiasi reazione. La situazione tra i due oggi non è peggiorata, anzi, ma le dichiarazioni che hanno rilasciato di recente non ci fanno pensare a un ritorno di fiamma, o meglio non ce lo fanno dare per scontato come invece avremmo fatto qualche tempo fa.

Riccardo e Ida, poche foto assieme: i fan dubbiosi

A testimoniare questo clima di profonda incertezza è anche l’assenza di foto su Instagram: a Ida lo hanno fatto notare pure i follower che hanno chiesto una foto assieme. La Platano non si è lasciata e la storia prosegue ma potrebbe darsi davvero che non sia oro tutto ciò che luccica. Ammesso che luccichi come prima. Vi terremo aggiornati! I post sull’assenza di foto assieme li trovate a commento di questo scatto: