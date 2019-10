Ida e Riccardo lasciano Uomini e Donne: la notte assieme e il bacio, furia di Armando

Anticipazioni Uomini e Donne Over: Ida Platano e Riccardo Guarnieri lasciano insieme la trasmissione

Le anticipazioni ufficiali sulla prossima puntata di Uomini e Donne Over vengono direttamente dal Vicolo delle News e hanno come protagonisti assoluti Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Sembrava che lei non fosse più intenzionata a tornare con lui perché non più innamorata, e invece in questa registrazione è successo di tutto, visto che Ida ha di nuovo cambiato idea e anzi ha persino deciso di lasciare la trasmissione con lui per vedere se il sentimento che li lega possa portare a qualcosa di concreto. Ma procediamo con ordine perché in puntata ne son successe di cose, e hanno voluto prendere la parola anche Barbara De Santi e Armando Incarnato. Veniamo subito al dunque.

Ida e Riccardo insieme a Roma: la coppia vuole riviversi fuori da Uomini e Donne

Eravamo rimasti con Riccardo che leggeva una lettera a Ida: gesto che lei ha apprezzato ma che non l’ha fatta sentire sicura, tant’è che nelle prossime puntate vedremo proprio che la Platano confesserà di non essere più innamorata del Cavaliere e di voler conoscere Armando. Questo prima delle anticipazioni che stiamo per darvi: oggi infatti abbiamo scoperto che i due si sono rivisti a Roma e che hanno dormito persino assieme mano nella mano per tutta la notte; Ida e Riccardo non si sono né baciati né si sono spinti oltre ma quello che hanno vissuto quel giorno ha spinto Ida a ritenere giusto lasciare Uomini e Donne per vedere se questa volta la storia potrà funzionare davvero oppure no. Cosa c’entrano Armando e Barbara in tutto questo?

Trono Over: è scontro tra Armando e Ida, interviene Barbara

Armando litigherà con Ida perché quest’ultima non ha accettato le sue accuse di averlo usato per arrivare a Riccardo: la Platano si è lasciata andare con Armando perché realmente interessata e non per altri motivi; il Cavaliere però non crederà alle sue parole e Ida gli farà notare che è stato lui in realtà a chiederle di tenere nascosto un bacio. Armando non tollera che lei lo abbia usato come ha fatto – almeno secondo lui – Ursula Bennardo prima di riavvicinarsi a Sossio Aruta, e sarà proprio questo che farà notare per gran parte della discussione. Lite in cui interverrà anche Barbara insultando Armando e accusandolo di essere un uomo che odia le donne.

Uomini e Donne anticipazioni: Gianni contro Barbara, Armando e Ida si baciano appassionatamente

A un certo punto interverrà persino Gianni Sperti a difesa di Incarnato accusando Barbara di condividere su Instagram le segnalazioni degli influencer che accusano Armando di essere uscito quest’estate con una donna invece di consegnare tutto alla reazione. Incarnato negherà tutto e aggiungerà – a ragion veduta, bisogna dirlo – che anche se l’avesse fatto comunque non ci sarebbe stato niente di male perché non stava partecipando alla trasmissione. Alla fine entreranno due uomini, uno per Barbara e uno per Roberta, e saranno in molti a schierarsi contro la De Santi per il suo atteggiamento. Durante la discussione Riccardo prenderà Ida con sé a ballare e si baceranno più volte al centro dello studio sulle note della canzone di Alberto Urso E poi ti penti. Tutto è bene quel che finisce bene. Forse.