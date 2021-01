Guenda Goria e Nardi a braccetto. E spunta anche un bacetto (foto)

I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati pizzicati dal settimanale di Alfonso Signorini mentre passeggiavano per le vie di Milano…

L’ultimo numero del settimanale Chi ha mostrato Guenda Goria e Filippo Nardi in atteggiamenti pacifici. Insieme sì, quindi, ma forse solo per deporre l’ascia di guerra. La rivista di Alfonso Signorini, infatti, li ha pizzicati mentre camminavano a braccetto per Piazza Duomo a Milano. L’incontro tra di loro probabilmente è stato organizzato dai due ex concorrenti del Grande Fratello Vip per chiarirsi sulle incomprensioni avute in merito alla mamma di Guenda Goria, Maria Teresa Ruta.

Dopo la bombetta gossip lanciata da Andrea Franco Alajmo a Mattino 5, il gossip era imperversato sulla musicista e sul disc jockey. Infatti, il paparazzo aveva sostenuto la nascita di una nuova ma improbabile liaison tra due concorrenti eliminati del Grande Fratello Vip dell’attuale edizione. Gli opinionisti in studio avevano provato ad indovinare. Solo successivamente si era fatto il nome di Guenda e Filippo, con Alajmo che aveva lasciato il dubbio sulla questione.

Da allora molti erano stati rumors circolati. La figlia di Maria Teresa Ruta però aveva subito provveduto a smentire l’indiscrezione proprio in collegamento con il programma di Federica Panicucci, da cui il gossip era partito. La musicista aveva chiarito di essere semplicemente una persona incapace di portare rancore. E di aver abbassato l’ascia di guerra con il Conte. Tuttavia, proprio in quel frangente l’umorismo inglese di Filippo Nardi aveva nuovamente colpito la mamma di Guenda tanto che lei stessa aveva dichiarato una nuova possibile maretta con il disc jockey.

Sappiamo, infatti, che Maria Teresa Ruta sta ormai risentendo dello stress provocato da 4 mesi circa di reality. Un esempio è stato il crollo emotivo avuto qualche giorno fa. Ma anche nelle ultime ore si è messa nuovamente in dubbio come persona e personaggio all’interno della Casa. Ovviamente non è l’unica dei Vipponi che si trova in questa condizione. I nervi ormai sono a fior di pelle. Anche Stefania Orlando e Tommaso Zorzi hanno avuto le loro crisi.

A prescindere da tutto, però, pare che gli attacchi del Conte a Maria Teresa Ruta per Guenda Goria siano ormai un lontano ricordo. Infatti, dalle foto pubblicate da Chi la figlia della showgirl e il Conte si sono scambiati anche un bacio sulla guancia. Segno che probabilmente ora gli screzi tra loro hanno trovato un chiarimento e l’ex gieffina potrebbe aver perdonato l’imprevedibile Nardi.

Di seguito gli scatti pubblicati dal settimanale Chi.