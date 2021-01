Grande Fratello Vip: due concorrenti eliminati si sono innamorati

Nel salotto di Mattino 5 di Federica Panicucci esce fuori un’altra “bombetta gossip”. Pare che ci sia del tenero tra due ex gieffini dell’edizione in corso del reality

Oggi puntata interessante di Mattino 5. Federica Panicucci ha parlato con i suoi opinionisti in studio e in collegamento dei fatti accaduti nella puntata di ieri 11 gennaio 2021 del Grande Fratello Vip. La conduttrice di Canale 5 non ha esitato a trattare i temi più appetibili del reality show.

A tal proposito, non sono mancati dunque i riferimenti alla storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, ma anche al confronto che gli stessi hanno avuto con Elisabetta Gregoraci. Si è parlato degli scontri tra Samantha De Grenet e Antonella Elia e del loro chiarimento avvenuto in puntata ieri sera. E poi ancora si è ripreso quanto già si era detto del rapporto tra Andrea Zenga e il padre Walter. Argomento, tra le tante cose, trattato anche nella puntata ieri di Pomeriggio 5. Nel salotto di Barbara d’Urso, infatti, Biagio D’Anelli ieri ha portato a galla delle probabili verità, ottenute da fonti vicinissime all’allenatore e al gieffino.

In ogni caso, anche in questa puntata di Mattino 5 si è accennato a una “bombetta gossip” di cui non si poteva non far riferimento. A lanciare l’indiscrezione è stato Andrea Franco Alajmo. Il paparazzo ha rivelato che due ex concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello abbiano iniziato a provare l’uno per l’altra dei sentimenti. Alajmo ha riferito oltretutto qualcosa di sconcertante. Sembra proprio che la nuova liaison sia del tutto impensabile. Ovvero, nessuno avrebbe mai creduto che questi due concorrenti, ormai eliminati, potessero mai avere una relazione, o qualcosa di simile, dato che pare si stia parlando di un sentimento appena nato, ancora in fiore.

Oltre a ciò, è importante dire che Andrea Franco Alajmo ha affermato che ci sono già le foto che proverebbero le sue parole. In studio tutti gli opinionisti sono rimasti sopresi dalle dichiarazioni del paparazzo tanto che hanno iniziato a buttare giù una rosa di nomi che potessero rispondere alle descrizioni di Alajmo.

Qualcuno ha provato ad indovinare facendo riferimento a un probabile flirt tra Guenda Goria e Fulvio Abbate, che è stata subito bocciata dal paparazzo con un: “Più assurda”. Arianna David ha lanciato l’ipotesi di Filippo Nardi e la figlia di Maria Teresa Ruta. A questo Andrea Franco Alajmo ha detto: “Una coppia assurda. Questa potrebbe essere una coppia assurda”.

Se l’opinionista avesse indovinato il paparazzo avrebbe ragione nel parlare di una coppia improbabile. Infatti, Filippo Nardi è stato squalificato anche proprio per le offese recate alla madre di Guenda Goria. E proprio su di lui lei aveva espresso parole severe. Inoltre, ciò significherebbe che la musicista avrebbe di nuovo messo da parte il suo rapporto con Telemaco Dell’Aquila.