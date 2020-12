Filippo Nardi è stato squalificato al GF Vip: la reazione

Filippo Nardi è stato squalificato al Grande Fratello Vip. Ennesima squalifica nella quinta edizione quindi, che non riesce a trovare pace. Anche questa è arrivata quasi in tempi di record, anche se il primato in questa edizione spetta ancora a Stefano Bettarini. Nardi è stato un concorrente nella Casa per una settimana: venerdì scorso è entrato e stasera è uscito. Gli altri inquilini della Casa più spiata d’Italia, fatta eccezione per Maria Teresa Ruta, si erano trovati bene con il nuovo arrivato, ma non hanno avuto molto tempo per conoscerlo. Filippo Nardi è già fuori dal GF Vip.

La squalifica era nell’aria da giorni ormai, ma la comunicazione è arrivata stasera, nella ventisettesima puntata in prima serata. Le frasi di Nardi e in generale il modo di esprimersi verso le donne ma non solo ha fatto indignare più di qualcuno. Il pubblico ha subito fatto scattare la protesta e sono stati in tanti a chiedere la squalifica di Filippo Nardi al GF Vip. Lo stesso Alfonso Signorini nella giornata di ieri si era espresso favorevole all’espulsione e stasera ha letto il comunicato. Era stato annunciato già con le anticipazioni di oggi che sarebbe arrivato stasera un provvedimento severo per uno dei concorrenti.

Signorini a inizio puntata ha subito detto che è stata una decisione “presa dal GF suo malgrado”, insomma pare non sia stato inevitabile e non è stato possibile trovare attenuanti. Gli autori e Alfonso hanno giudicato molto offensive le frasi di Filippo verso alcune inquiline. E non potevano chiudere un occhio dinanzi a questo fatto. Nel corso della puntata è tornato sull’argomento e ha parlato con il diretto interessato, chiamandolo in confessionale. Alfonso ha detto che tutti lo hanno voluto fortemente nella Casa, ma è rimasto stupito lui per primo delle frasi che ha pronunciato.

Filippo non si è accorto di quanto stava accadendo, non si è reso conto di aver esagerato con le parole. Infatti è caduto dal pero quando Alfonso ha accennato alla cosa e ha visto il filmato. Poi ha detto:

“Davanti a queste che sono offese chiedo umilmente scusa, ho esagerato ma in buona fede con il mio umorismo spesso non capito. E sono d’accordo. Ma che io sia sessista mi urta un po’. Era un momento goliardico”.

Ha accettato l’accusa di essere di cattivo gusto, ma non le altre. Alfonso ha detto di essere pronto a mettere la sua faccia sulla buona fede di Filippo Nardi. Il concorrente si è detto molto dispiaciuto per l’accaduto. Ha chiesto scusa a Guenda Goria, che è intervenuta e ha detto che si è sentita offesa per ciò che ha detto Filippo a sua madre. “Sono indignata per le tue parole e mi dispiaccio. Accetto le tue scuse”, ha aggiunto Guenda. Tornato in salotto, Alfonso ha parlato con tutti i concorrenti dell’accaduto. A questo punto il conduttore ha letto il comunicato con la squalifica. Filippo ha lasciato immediatamente la Casa.