Zenga ha detto bugie sul padre Walter: la rivelazione a Pomeriggio 5

A Pomeriggio 5 si torna a parlare del rapporto tra Andrea e Nicolò Zenga e il padre Mister Walter Zenga. Nella puntata di oggi Barbara d’Urso ha mostrato una busta “choc” in cui sono racchiusi dei documenti sui sottoscritti. La padrona di casa ha detto che non ne avrebbe svelato il contenuto in quel momento ma, in ogni caso, ha aperto un dibattitto su Andrea, Nicolò e l’allenatore di calcio.

A questo proposito, puntuale come sempre, Biagio D’anelli ha detto la sua portando in studio una vera e propria rivelazione sui tre protagonisti del dibattito che, se fosse reale, ribalterebbe tutto quello che già si conosce su quanto raccontato dai figli dell’ex giocatore di calcio Walter.

Il gieffino ha più volte raccontato di non essere cresciuto con una figura paterna al suo fianco. E proprio nella 31esima puntata del Grande Fratello Vip Andrea ha espresso le sue considerazioni in merito spiegando che non è un obbligo essere un padre, ma qualcosa che si desidera. Se questo manca, non è da considerarsi una colpa. Parole dure ma che non sono passate inosservate tanto da scatenare una reazione anche da parte di Walter Zenga.

Quest’ultimo, poco dopo le parole del figlio, aveva pubblicato sul suo account Instagram delle frasi che assumevano il sapore di una replica ad Andrea. Non è certo al cento per cento ovviamente se le frasi in questione fossero riferite a lui ma è molto probabile.

A quel punto, la storia si è fatta ancora più intrigante dal momento che anche Nicolò, fratello di Andrea, a Domenica Live ha detto la sua sulla figura paterna. Quest’ultimo ha raccontato di aver provato, a differenza del gieffino, di provare a costruire un rapporto con il padre, cercandolo spesso. Tuttavia, senza mai sentirsi benvoluto da lui.

A fare luce sulla questione della famiglia Zenga è stato proprio l’intervento di oggi di Biagio D’Anelli a Pomeriggio 5. L’opinionista ha sostenuto di aver parlato con fonti vicinissime a Mister Zenga che hanno riportato una versione completamente diversa rispetto a quella di Andrea e Nicolò. Non solo, ha fatto riferimento al matrimonio del primo figlio Iacopo, momento in cui l’allenatore, a detta del gieffino, avrebbe salutato il figlio con un freddo ciao e nulla più. “Falsissimo”, ha detto D’Anelli e poi ha continuato:

“Mister Zenga non solo ha accolto Andrea ma gli ha detto ‘Ti faccio un biglietto aereo per venire a Dubai open. Voglio parlare con te, voglio stare con te, voglio passare del tempo con te’ e lui con le braccia conserte, quindi do anche questo aneddoto, la postura, ha detto di no, si è girato e ha dato le spalle al padre.”

Inoltre, Biagio D’Anelli ha anche fatto delle altre rivelazioni, da lui appurate. Quando nel 1997 Mister Zenga iniziò una relazione con Hoara Borselli affittò un appartamento a Milano proprio per cercare di essere molto più presente per i figli e riceverli a casa, dato che si era trasferito in America con la compagna. Non solo, D’Anelli ha affermato: “Walter Zenga ha dormito con Hoara Borselli per dare agiatezza ai figli quindi è stato sempre presente”.

Il mistero sul rapporto degli Zenga a questo punto si infittisce. Si aspettano le “prove choc” della busta di Barbara d’Urso e le ulteriori di Biagio D’Anelli.