Andrea Zenga e il rapporto con il padre Walter: ora parla il fratello Nicolò

Continua a tenere banco in tv la faida famigliare tra Walter Zenga e i figli Andrea e Nicolò. Il caso è venuto a galla al Grande Fratello Vip, dove Andrea è uno dei nuovi concorrenti della quinta edizione del reality show. Proprio nella Casa più spiata d’Italia Andrea – visto qualche anno fa a Temptation Island Vip con l’ex fidanzata Alessandra Sgolastra – ha raccontato del difficile rapporto col famoso ex calciatore oggi allenatore. Un rapporto del tutto inesistente, visto che i due non si vedono e non si sentono da ben dodici anni.

A Domenica Live è intervenuto Nicolò Zenga, il fratello maggiore di Andrea, che ha voluto dare la sua versione dei fatti. A differenza del gieffino Nicolò ha provato a cercare di più Walter ma nonostante gli innumerevoli tentativi non è riuscito a costruire un legame importante con l’ex portiere dell’Inter.

“Andrea ha deciso che non aveva bisogno di una figura paterna vista la sua assenza. Io invece l’ho cercato spesso ma ho sempre avuto l’impressione che non fossi tanto benvoluto. Per ora mi sono arreso ma la vita è lunga. Mai dire mai”

Dunque Nicolò Zenga, rispetto ad Andrea, ha tentato più volte di ricucire lo strappo con Walter ma non ci è mai riuscito. Il ragazzo ha precisato a Barbara d’Urso che né lui né Andrea hanno mai criticato il padre e che ognuno è libero di fare le proprie scelte. Non hanno mai capito, però, il motivo per il quale Walter si sia allontanato in questo modo dai suoi eredi.

“Io e mio fratello siamo due persone tranquille. Mia madre ci ha sempre spinto ad andare da lui. L’anno scorso mi ha bloccato su Instagram. Nessuno di noi si spiega il motivo. In trent’anni non sono mai riuscito a fare breccia nel suo cuore, forse non ci siamo semplicemente trovati”

Stando al racconto di Nicolò Zenga Walter sarebbe invece un ottimo padre con i suoi due ultimi figli, Samira e Walter Junior, che oggi hanno rispettivamente 11 e 8 anni.

La storia della famiglia Zenga

Nicolò e Andrea sono nati dal secondo matrimonio di Walter Zenga con Roberta Termali, ex conduttrice molto nota negli anni Ottanta. Dal primo matrimonio con l’ex modella Elvira Carfagna ha invece avuto Jacopo. Zenga è padre di altri due figli ancora piccoli – Samira e Walter Junior – arrivati col terzo matrimonio finito nel 2020 – con la travel blogger e interprete rumena Raluca Rebedea.