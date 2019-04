Andrea Zenga dalla d’Urso parla del difficile rapporto col padre Walter

Andrea Zenga: dopo Temptation Island Vip sbarca a Live-Non è la d’Urso

Andrea Zenga è tornato in tv. Dopo l’esperienza estiva a Temptation Island Vip e qualche ospitata a Uomini e Donne, il figlio di Walter Zenga e Roberta Termali è approdato alla corte di Barbara d’Urso. Il 25enne è stato ospite a Live-Non è la d’Urso, nella puntata in onda mercoledì 17 aprile. Zenga Junior è stato invitato nel talk dedicato ai personaggi con parenti famosi, tra i quali spiccavano Mercedesz Henger, Guido Icardi e Fabrizia De Andrè. Andrea – che è stato accompagnato nel programma Mediaset dalla fidanzata Alessandra Sgolastra (apparsa tra le prime file del pubblico) – ha parlato del suo difficile rapporto con il padre Walter, ex celebre portiere.

Tra Andrea e Walter Zenga un rapporto inesistente

Più che difficile, quello tra Andrea e Walter Zenga è un rapporto del tutto inesistente. I due, come spiegato dal giovane, non si vedono e non si sentono da ben dodici anni. E nessuno dei due ha provato a ricucire questo rapporto. “Non ho mai sentito il distacco perché i miei genitori si sono lasciati quando ero molto piccolo e sono andato a vivere nelle Marche con mia madre. Non sono cresciuto con mio padre quindi non sento la sua mancanza. Ma non voglio colpevolizzarlo”, ha spiegato Andrea a Barbara d’Urso.

Andrea e Alessandra ancora insieme dopo Temptation Island

Al di là del padre Walter Zenga, Andrea è ancora legato ad Alessandra Sgolastra. La storia d’amore tra i due aveva subito un brutto scossone dopo la partecipazione a Temptation Island. Ma spenti i riflettori Andrea e Alessandra hanno saputo ritrovarsi e oggi sono più felici che mai come testimoniano anche le ultime foto su Instagram.