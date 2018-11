Temptation Island Vip Andrea e Alessandra ufficialmente insieme: video

Temptation Island Vip, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra sono ufficialmente tornati insieme: video

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, una delle coppie protagoniste della prima edizione di Temptation Island Vip, sono ufficialmente tornati insieme. A dare piena conferma del feeling sentimentale ritrovato è stata la diretta interessata che pochi minuti fa ha pubblicato una tenera Instagram Stories in compagnia di Zenga. D’altra parte i rumors che parlavano di un riavvicinamento tra i due erano ormai molti e sempre più tambureggianti. Mancava giusto la prova che ora è giunta. Dunque gli ostacoli che il reality delle tentazioni ha posto sul cammino della coppia, dopo varie vicende, sono superati. Ora, dopo la tempesta sentimentale, è tempo di ritrovare solidità nel rapporto.

Alessandra e Andrea, Temptation Island Vip: un treno, un selfie… ed è si nuovo amore

Un selfie sul treno ed è di nuovo amore. Alessandra e Andrea infatti si sono immortalati in una Instagram Stories mentre erano in viaggio (chissà per dove). Ma poco conta del treno e della meta che stanno raggiungendo. Ciò che più interessa e che abbiano ritrovato i fili dell’amore. D’altra parte, che la love story potesse essere ‘raddrizzata’ lo si era iniziato a capire già dal confronto avvenuto a Uomini e Donne. In quell’occasione i due non sembravano per nulla convinti a scrivere la parola fine sul loro rapporto. E infatti oggi è arrivata la conferma che quella sensazione fosse corretta: Andrea ha fatto schiumare la rabbia dopo quanto accaduto a Temptation Island tra Cerioli e Alessandra. Quest’ultima, invece, ha risolto i dubbi ‘post reality’. Insomma, tutto bene quel che finisce bene.

Andrea Zenga: “L’amore fa infiniti viaggi, ognuno verso una meta e una dolce metà”

Altro indizio degli scorsi giorni che aveva fatto pensare che i due avessero ripreso a tessere i fili dell’amore, era stata una frase eloquente pubblicata da Andrea: “L’amore fa infiniti viaggi, ognuno verso una meta e una dolce metà”. Oggi arriva il selfie che mette definitivamente la parola fine alle frizioni sentimentali. La love story può continuare.