Guenda Goria e Filippo Nardi insieme? La verità sul loro rapporto

Durante la puntata di oggi di Mattino 5 Guenda Goria ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Filippo Nardi. La figlia di Maria Teresa Ruta e di Amedeo Goria ha smentito categoricamente un legame amoroso tra lei e il disc jockey. La musicista ha spiegato bene i fatti e come sono andate le cose.

Lei e Filippo Nardi si sarebbero visti esclusivamente per fare una passeggiata e prendere un caffè insieme. Guenda Goria ha raccontato che il Conte si è scusato ripetutamente per quanto successo con Maria Teresa Ruta all’interno della Casa. Ricordiamo infatti che l’ex gieffino è stato squalificato dal reality show proprio per il suo atteggiamento poco consono nei confronti della showgirl, ma anche per le sue battute nei confronti delle altre Vippone del programma.

“Smentisco la relazione con Filippo Nardi semplicemente noi ci siamo incontrati per la prima volta nello studio televisivo, dopo esserci parlati spesso al telefono. Lui si è molto scusato con me personalmente, dopo le parole che ha detto”.

Guenda Goria ha ammesso a Federica Panicucci di essere una di quelle persone che non porta rancore. Proprio per questo motivo le sarebbe piaciuto mantenere con Filippo Nardi un rapporto pacifico e sorvolare sui fatti accaduti dentro il Grande Fratello Vip. Tuttavia, questo pare non sia possibile. Il disc jockey continua a prendere di mira Maria Teresa Ruta, che ha avuto anche un crollo nervoso in questi giorni. Non solo proprio qualche settimana fa aveva anche detto che, nonostante tutto, ripeterebbe le battute fatte alla madre di Guenda Goria e aveva anche espresso la sua opinione sulla showgirl.

“Sì ci siamo visti, siamo andati a prendere un caffè, assolutamente. Una cosa che faceva piacere anche a me, incontrandolo per la prima volta, abbiamo fatto una passeggiata e mi ha proposto un caffè. […] Smentisco la liason. Io sono una che non tiene rancore e depone l’ascia di guerra, mi sarebbe piaciuto finire in pace con lui, ma continua a bersagliare mia madre.”

Di contro, la musicista ha fatto intuire in collegamento dalla stessa Federica Panicucci che a quanto pare tra lei e Filippo Nardi la via della riappacificazione è stata breve. Si pensi che anche ieri a Pomeriggio 5 Guenda Goria si è lamentata per la battuta poco gentile nei confronti della mamma, a cui ormai si sa, è profondamente legata.

Guenda Goria, dunque, ha smentito in assoluto la presunta liaison tra lei e il Conte. Due giorni fa infatti Andrea Franco Alajmo aveva parlato di una “bombetta gossip” a Mattino 5. Il paparazzo aveva detto a Federica Panicucci di essere a conoscenza di un nuovo flirt tra due concorrenti eliminati dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip.

In studio si era iniziato a fare delle ipotesi. Secondo Alajmo la coppia era particolare perché improbabile. E dunque, fra la lista dei nomi erano usciti anche quelli di Guenda Goria e Filippo Nardi. A quanto pare però non sono loro i fortunati.

Anche perché pure Filippo Nardi si è espresso in merito alla questione. Lui ha puntualizzato dicendo che non sono mai stati insieme. Ecco le parole del Conte riportate da Libero: “Non hanno nulla da dire e fare? Io e Guenda siamo amici, non ci siamo mai baciati. Nessuna limonata, nessun bacio. E basta”.