Grande Fratello Vip, Zorzi e Orlando lasciano il reality: c’è una data

Ieri nella notte, subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi sono tornati a parlare della possibilità di abbandonare il programma. Già qualche giorno fa infatti durante la diretta i due Vipponi erano stati sorpresi a discutere sulla possibilità di lasciare anticipatamente il reality show.

Più volte Tommaso Zorzi e Stefania Orlando si sono dichiarati stanchi dell’avventura. Dopo 4 mesi chiusi in Casa la tensione si fa sempre più alta. Non solo, mentre per l’influencer di Riccanza i giorni precedenti sono stati dipinti dalla malinconia e dalla mancanza degli affetti, Stefania ha ingoiato rospi amari. La cantautrice ha fatto i conti con le dure parole dell’ex marito Andrea Roncato. Quest’ultimo si è scagliato contro di lei e ha rinnegato il loro rapporto di amicizia. Così la Orlando ha sofferto molto non solo lo stress della Casa ma anche quello derivato dai videoclip visti nelle precedenti puntate su di lui.

A questo proposito già qualche giorno fa nella diretta Stefania era stata sorpresa mentre faceva una confessione a Rosalinda Cannavò, in cui faceva intendere di voler lasciare il programma. Dello stesso parere anche Tommaso Zorzi. A peggiorare la situazione ieri 25 gennaio 2021 Alfonso Signorini ha comunicato che la finale del Grande Fratello Vip non sarà più fissata per il 26 di febbraio ma per il 1 marzo. La cosa ha colpito molto tutti i Vipponi. In primo luogo Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

Proprio per questo motivo, ieri dopo la puntata l’influencer di Riccanza ha chiesto alla cantautrice un confronto. Stefania ha risposto di non volerlo condizionare in alcun modo ma Tommaso ha ribadito non solo di non essere condizionabile ma di essere certo della sua scelta. Poi Zorzi ha chiesto alla Orlando: “Quindi l’8 andiamo?”. Senza pensarci due volte la gieffina ha risposto con un sì di assenso secco.

Ovviamente non ci sono state esplicite frasi che facessero riferimento alla loro uscita. Tuttavia, è chiaro che i due si riferiscano all’abbandono del programma. Pare dunque che neanche le parole di sostegno di Francesco Oppini abbiano fatto cambiare idea a Tommaso Zorzi.

Allo stesso tempo anche Maria Teresa Ruta aveva in mente di lasciare la trasmissione. Infatti, pochi giorni fa la mamma di Guenda Goria aveva manifestato le sue rimostranze nel rimanere ancora sentendosi egoista nei confronti dei suoi cari, in particolare della madre.