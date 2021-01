Roncato non molla: durissimo sulla Orlando, attacco anche alla d’Urso

L’intervista di Andrea Roncato rilasciata la scorsa domenica a Live – Non è la d’Urso ha provocato un terremoto attorno al GF Vip. L’attore ha rivelato che il matrimonio con la conduttrice romana è finito in quanto lei avrebbe avuto un altro uomo, pur rimarcando di non essere stato affatto un bravo marito. Tali dichiarazioni sono state riportate da Alfonso Signorini a Stefania, che ha accusato il colpo, addirittura avendo una crisi di nervi e minacciando di lasciare il reality Mediaset (crisi poi rientrata).

Nelle scorse ore Roncato è tornato sulla fine del suo matrimonio con la gieffina, dopo essere stato attaccato pesantemente da alcuni utenti su Instagram. Così, oltre a difendersi, ha rincarato la dose su Stefania, tirando di mezzo anche Barbara d’Urso, la conduttrice che lo ha intervistato recentemente. Intervista che, come sopradetto, ha causato un rumoroso can can mediatico.

L’attore ha rimarcato di essere stufo di sentire la Orlando parlare della loro relazione passata (in merito a ciò Stefania ha spiegato durante l’ultima diretta del GF Vip che in realtà ha parlato molto poco di Roncato nelle sue interviste recenti, sostenendo che siano stati i giornali a fare titoli fuorvianti per ritirare fuori la storia e creare un caso). Dopodiché Andrea ha picchiato ancor più duro, affermando che quando lui “aveva bisogno per la droga, lei se ne andò via”. “E grazie a Dio ce la feci da solo con la mia volontà”, ha chiosato.

Inoltre ha ribadito che la sua moglie attuale non è per nulla gelosa di Stefania, come invece è trapelato di recente. Lo sfogo di Roncato si è poi spostato verso la conduttrice Barbara d’Urso. A proposito della sua ospitata a Live, andata in onda il 17 gennaio, quella in cui ha detto che l’ex coniuge aveva un altro uomo, ha dichiarato:

GF Vip e Live – Non è la d’Urso, quando il ‘vintage’ torna di moda

La cosa più curiosa di tutto questo can can mediatico è notare che è tornata di moda una storia ‘vintage’, vecchia più di vent’anni, che pareva morta e sepolta. L’addio tra Roncato e la Orlando è infatti datato 1999. Chissà perché la tv si innamora spesso di casi triti e ritriti.