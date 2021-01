Gf Vip, il marito di Stefania Orlando contro Andrea Roncato e Signorini

Nella puntata di ieri 18 gennaio 2021 del Grande Fratello Vip uno degli argomenti che sono stati maggiormente trattati è quello del rapporto tra Stefania Orlando e Andrea Roncato. I due sono stati sposati per due anni poi la cantautrice ha deciso di troncare il loro matrimonio pur promettendosi di esserci in futuro l’uno per l’altra.

Purtroppo le cose tra l’attore e la Vippona non sono andate così bene come si potesse immaginare e il loro rapporto con il tempo si è andato usurando sempre di più. Stefania Orlando ieri in puntata ha detto che probabilmente il distacco da parte del suo ex marito poteva essere giustificato dalla presenza della sua attuale moglie, Nicole Moscariello. In confidenza Andrea Roncato tempo addietro ne avrebbe sottolineato la severità.

Allo stesso tempo domenica scorsa a Live-Non è la d’Urso anche l’attore non ha taciuto sul suo rapporto con la Orlando, difendendo anche la figlia della moglie che aveva duramente attaccato Stefania. In passato però aveva rifiutato un confronto diretto al GF Vip con la diretta interessata.

A parlare ora è il marito della gieffina, Simone Gianlorenzi. In un’intervista a Fanpage ha commentato quando accaduto ieri sera. L’uomo ha sottolineato la mancanza di delicatezza di Roncato nei confronti della Orlando. In aggiunta ha anche difeso la moglie. Ha affermato che Stefania non poteva controbattere a dovere essendo chiusa in Casa.

“La cosa che più mi dispiace è che Andrea abbia deciso di parlare adesso. Non mi è piaciuta la mancanza di delicatezza nei confronti di Stefania che si trova chiusa nella Casa, non può controbattere ed era anche al televoto […].”

Simone Gianlorenzi ha poi continuato:

“L’ha attaccata in maniera gratuita dopo anni di silenzio, non è stata una dimostrazione di affetto, al di là di quello che ha detto. Un gesto che mi ha lasciato perplesso. Le dichiarazioni della figlia della moglie, poi, non sono state molto carine. Conoscendo inoltre i rapporti che c’erano tra noi e Andrea, non mi è piaciuta per niente.”

Durante l’intervista a Fanpage il marito di Stefania Orlando ha anche svelato un retroscena da parte di Andrea Roncato nei loro confronti. A detta di Gianlorenzi si sarebbe passati da essere molto uniti a non sentirsi neanche per un messaggio di auguri. Tutto ciò sarebbe coinciso con l’incontro di Andrea Roncato con la sua attuale compagna.

“Siamo passati dal “voi siete la mia famiglia, vi vorrei sempre nella mia vita” all’andare in prima serata a dire cose non vere. I nostri rapporti erano buoni, ottimi. Lui ha detto che erano anni e anni che non ci frequentavamo ma non è così. Non abbiamo nulla contro l’attuale compagna, Stefania in primis. Siamo felici se Andrea è felice. Però siamo passati dall'”essere una famiglia”, stare insieme e frequentarci a non mandare nemmeno un sms di cortesia per gli auguri. Mi sembra un fatto grosso. Questo da prima del matrimonio di Andrea: più o meno è coinciso tutto con l’inizio della sua storia.”

Nell’intervista a Fanpage Simone è andato oltre e ha detto cosa ne pensa del prolungamento del GF Vip. I nervi dei concorrenti ormai sono a fior di pelle. La stessa Orlando ieri ha avuto una crisi emotiva, a seguire Tommaso Zorzi. Prima di lei anche Maria Teresa Ruta ha ceduto. A tal proposito Gianlorenzi ha le idee ben chiare:

“Mi sembra che ormai si sia giocato troppo sule vite personali, su cose che non c’entrano col gioco. Io non voglio vedere nessuno, e non parlo solo di Stefania, arrivare a quello cui è arrivata Maria Teresa Ruta, a momenti di crisi così forti e potenti. Non voglio vedere una cosa del genere, non è quello il Grande Fratello, non è quello lo spettacolo che le persone da casa vogliono vedere. Deve essere un gioco divertente, sano, voglio vedere persone che hanno le energia per stare in piedi, nominarsi e fare discussioni in maniera sana e pacata, non persone che arrivano allo stremo delle forze.”

Il marito della Orlando ha ammesso anche a Fanpage di pensare che ci siano delle “spinte” da parte dello staff abbastanza evidenti che mandano avanti il reality ma che questo non può essere giustificabile in merito a quanto sta accadendo dentro la Casa. E mentre vede come vincitrice Dayane Mello, sul podio si augura ci siano anche la moglie, Zorzi e la Ruta. Gianlorenzi si mostra assolutamente contro il prolungamento e ha dichiarato:

“Se Stefania stesse lontano da me un anno e mezzo per lavoro, però in maniera sana e pulita, mi starebbe bene. Però ora la vedo in difficoltà, sotto attacco, sotto pressione, stanca. Questa cosa comincia a pesare perché non posso starle vicino. […]. Stanno lanciando hashtag contro il prolungamento del programma perché tutti si rendono conto di questa “follia”. È chiaro che tutti dobbiamo essere grati al GF per questa opportunità e questo affetto e interesse: è bellissimo, però dobbiamo fare i conti con le persone. Stanno chiusi da quattro mesi: la Casa non è l’Olimpico, è un appartamento, devi convivere con persone che non conosci, che magari ti stanno antipatiche. Questo porta all’esaurimento […].”

E alla domanda di Fanpage se pensa che Stefania riuscirà ad arrivare alla fine ha risposto: