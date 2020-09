Stefania Orlando è pronta per il Grande Fratello Vip. La conduttrice tv è stata scelta da Alfonso Signorini per la quinta edizione del reality show, in partenza su Canale 5 lunedì 14 settembre. Nel corso dell’estate si è parlato più volte di un coinvolgimento nel programma di Andrea Roncato, ex marito dell’Orlando. L’attore ha subito smentito una sua presunta partecipazione, ribadendo di non voler assolutamente entrare in un contesto del genere. Un’idea che non è cambiata nel corso del tempo: nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Mio il 73enne ha già annunciato che non è interessato ad eventuali confronti con Stefania. Nelle ultime edizioni della trasmissioni non sono mancati incontri e scontri con personaggi legati ai concorrenti ma Andrea ha già chiarito che non vuole più essere legato all’ex moglie.

Stefania Orlando al Grande Fratello Vip, cosa pensa l’ex marito Andrea Roncato

“Confronto al Grande Fratello Vip? Non ci penso proprio. Io e Stefania siamo stati sposati per due anni, ma da 23 anni a questa parte io non c’entro più niente con lei. Chiameranno suo marito… Io vorrei andare in tv per presentare un film”, ha fatto sapere Andrea Roncato. L’attore ha anche dichiarato che molto probabilmente non seguirà le vicende dell’Orlando al Grande Fratello Vip, visto che ai reality show preferisce un bel film su Netflix. “Non la guarderò né la televoterò”, ha puntualizzato. “Non vedo cosa possa raccontare di me che non sia mai stato raccontato. Potrà dire che non andavo bene come marito, ok. Io potrei raccontare molte cose, ma non l’ho mai fatto perché credo che siano fatti nostri. Se lei reputerà giusto raccontare di me, va bene, ma non andrei in tv a litigare. La dignità non ha prezzo”, ha aggiunto.

Andrea Roncato è sposato con la madre di Giulia Elettra Gorietti

Andrea Roncato ha sposato Nicole Moscariello nel 2017, dopo sette anni di relazione. A far incontrare i due Giulia Elettra Gorietti, figlia di Nicole diventata famosa con il film Tre metri sopra il cielo dove indossava i panni della sorella di Babi, che ha lavorato con Roncato al film Almeno tu nell’universo nel 2010. Ironia della sorte in quel film Andrea interpretava la parte del patrigno di Giulia e in poco tempo si è passati dalla fantasia alla realtà. Roncato ha un buon rapporto pure con l’altra figlia di Nicole, Greta. L’attore, al contrario della seconda moglie, non è mai riuscito a diventare padre nella sua vita. I 21 anni di differenza tra moglie e marito non sono mai stati un problema per la coppia.

Stefania Orlando oggi è sposata con Simone Gianlorenzi

Anche Stefania Orlando si è sposata per la seconda volta in seguito al matrimonio fallito con Andrea Roncato. Nel 2019 è convolata a nozze, dopo undici anni d’amore, con il musicista Simone Gianlorenzi. Come Roncato la Orlando non ha figli ma non esclude in futuro di averne nonostante abbia raggiunto il traguardo dei 53 anni. Andrea e Stefania sono stati sposati dal 1997 al 1999.

Andrea Roncato spara a zero sul Grande Fratello Vip

Andrea Roncato ha più di qualche perplessità sul Grande Fratello Vip e sui reality show in generale. “Lo scorso anno c’era Fabio Testi che è un grandissimo attore, ma si è ritrovato in Casa con personaggi di minor conto. E a cosa gli è servito il GF? Eleonora Giorgi non mi sembra che abbia girato qualche film dopo il programma. Si è rilanciata nel senso che oggi fa l’opinionista nei salotti tv, ma conoscendo la sua bravura a me dispiace un po’ vederla in quel ruolo, piuttosto che su un set”, ha osservato Roncato.