Stefania Orlando sposa Simone: c’è differenza col matrimonio con Roncato

Stefania Orlando parla del matrimonio con Simone Gianlorenzi e di quello con Andrea Roncato

Manca poco al matrimonio di Stefania Orlando. Il prossimo giugno, a Fregene, l’opinionista di Unomattina in famiglia, convolerà a nozze col fidanzato storico Simone Gianlorenzi. I due si amano da undici anni e ora sono pronti a diventare marito e moglie. Per la Orlando si tratta di un secondo matrimonio: dal 1997 al 1999 è stata sposata con Andrea Roncato. In un’intervista rilasciata a Nuovo Tv Stefania ha tracciato le differenze tra i due matrimoni, sottolineando la sua crescita avvenuta nel corso del tempo.

Le parole di Stefania Orlando su Andrea Roncato

“Le prime nozze sono state volute molto da mia mamma, dato che da vera donna del Sud non passava giorno senza che mi chiedesse quando mi sarei sposata. Ovviamente ero innamorata di Andrea, altrimenti non mi sarei mai sposata, però per me non era un passo indispensabile. L’ho fatto anche per accontentare mia mamma. Le nozze con Simone, invece, le ho volute io”, ha dichiarato Stefania Orlando. La 52enne ha aggiunto: “Con Andrea era un amore più acerbo rispetto a quello che oggi provo per Simone, che è più consapevole. Con Roncato c’erano venti anni di differenza e quindi avevo anche una sorta di timore reverenziale. Verso Simone, invece, nutro una grande fiducia: cosa che non avevo nei confronti di Andrea“.

La vita di Andrea Roncato senza Stefania Orlando

Se Stefania Orlando è prossima al matrimonio, Andrea Roncato è già convolato a nozze con Nicole nel 2017. L’attuale moglie dell’attore è la madre dell’attrice Giulia Elettra Gorietti, che Roncato ha conosciuto sul set di un film. Al momento Stefania e Andrea non hanno più rapporti. I due, inoltre, non hanno mai avuto figli.