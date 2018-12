Stefania Orlando, periodo buio prima delle nozze: attacchi di panico e istinti suicidi

Stefania Orlando annuncia le nozze con Simone: il periodo buio prima dell’amore e gli attacchi di panico dopo la morte dell’amica

Stefania Orlando convolerà presto a nozze con il compagno Simone. Ad annunciarlo è stata lei stessa in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Il matrimonio è previsto per la prossima estate e questo, come ha affermato la conduttrice, è un periodo felice per entrambi. “Simone è arrivato in un momento della mia vita dove ero entrata in un tunnel senza uscita” ha raccontato Stefania. “Dopo la perdita della mia migliore amica ero diventata ipocondriaca a livelli inimmaginabili. Prendevo di tutto, avevo continui attacchi di panico e facevo non so quante analisi e visite mediche alla settimana” ha poi spiegato la stessa. Come Simone l’ha aiutata a superare tutto questo? “Lui c’è sempre stato quando nessuno lo avrebbe mai fatto” ha affermato la Orlando “Non era facile starmi accanto in quei momenti, e lui non mi ha mai giudicata e mi ha sostenuta”.

Stefania Orlando: prima di Simone il pensiero di farla finita

Dei fantasmi con cui ha dovuto lottare, e del periodo buio che ha attraversato prima dell’arrivo del fidanzato Simone nella sua vita, Stefania Orlando ne ha parlato senza remore nella sua intervista rilasciata al giornale diretto da Alfonso Signori. Tant’è che, quando le è stato chiesto se avesse mai pensato di farla finita la showgirl, senza troppi giri di parole, ha risposto: “Sì, è capitato, ma quando non avevo ancora Simone nella mia vita. Sono attimi. Ero sola, non c’era più la mia amica e non avevo un lavoro continuativo che mi avrebbe permesso di distrarmi e non pensare. La mia via d’uscita sono stati i miei tre cani. Li guardavo e capivo che non avrei mai potuto lasciarli”.

Stefania Orlando torna a parlare di Andrea Roncato: la fine del matrimonio, la droga e l’allontanamento

I genitori di Stefania Orlando, stando a quanto da lei stessa dichiarato, sono oggi molto contenti nel rivederla felice tra le braccia di Simone. “La fine del matrimonio con Andrea (Roncato, ndr) ha fatto soffrire anche loro” ha confessato la Orlando durante l’intervista. Perché è finita con il suo ex? “La verità è che da parte mia non c’era più fiducia, né amore” ha spiegato. Se inviterà lui e la nuova fidanzata al suo matrimonio? “No, ha scelto di tenermi fuori dalla sua vita e rispetto la sua volontà. Fino a qualche tempo fa eravamo molto amici poi, con l’arrivo di Nicole nella sua vita, mi ha allontanata”.