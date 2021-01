GF Vip trentaquattresima puntata: prima finalista, televoto e incontri inattesi

Tutto quello che è accaduto nel corso di questo nuovo appuntamento, andato in onda lunedì 25 gennaio 2021: il risultato del televoto ha portato Dayane Mello direttamente in finale, non sono mancati i momenti di forti emozioni e di tensione per gli altri concorrenti

Cos’è accaduto nel corso della trentaquattresima puntata del Grande Fratello Vip 5? Non sono mancati di certo i colpi di scena e Alfonso Signorini ha iniziato questo appuntamento, di lunedì 25 gennaio 2021, con Stefania Orlando. Quest’ultima ha dato vita a un duro e lungo sfogo la scorsa settimana, dopo la messa in onda della puntata. Addirittura la conduttrice aveva deciso di lasciare immediatamente la Casa più spiata d’Italia. I suoi coinquilini l’hanno fermata in tempo. Signorini ha mostrato, attraverso una clip, quanto accaduto quella sera e Stefania ha avuto l’opportunità di spiegare cosa ha provato. Il suo sfogo è stato causato da alcune dichiarazioni fatte dal suo ex marito Andrea Roncato in queste ultime settimane.

In questa circostanza, il conduttore ci ha tenuto a parlare della forte amicizia che è nata tra Tommaso e Stefania. L’influencer ha fatto di tutto per permettere alla sua amica di riprendersi dopo lo sfogo. Non sono mancate le lacrime di commozione per i dolci momenti che li hanno visti protagonisti. Ed ecco che per Zorzi è arrivata una sorpresa davvero speciale: ha potuto incontrare Francesco Oppini. Questo è stato un altro momento emozionante che ha visto protagonista Tommasso e che ha commosso il pubblico.

Signorini ha poi cambiato completamente argomento, passando a Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due hanno avuto modo di avere ben due confronti. Scendendo nel dettaglio, hanno incontrato Margherita e Giulio, madre e fratello di Pierpaolo. Durante questi incontri non sono mancati i momenti imbarazzanti. Successivamente è stata protagonista di un momento emozionante Samantha De Grenet, che ha incontrato suo figlio Brando.

Dopo di che, Signorini ha rivelato ai concorrenti e al pubblico la data ufficiale della finale, che ha rattristito Zorzi. La puntata è poi andata avanti con il risultato del televoto di questa settimana, che ha dovuto eleggere la prima finalista di questa edizione. Rosalinda è stata la concorrente meno votata e così Signorini ha fatto arrivare in studio Dayane, Giulia e Stefania.

Il pubblico ha eletto come prima finalista Dayane Mello, che ha dedicato la sua finale alla figlia e a tutte le persone a lei care. Il conduttore ha proseguito questa puntata con Rosalinda Cannavò, che ha avuto modo di incontrare il fidanzato Giuliano, dopo aver mostrato non pochi dubbi nelle ultime settimane. Non è andato bene questo confronto, in quanto Rosalinda ha ribadito di avere ancora dei dubbi sulla loro storia. Dall’altra parte Giuliano le ha proposto la convivenza.

È arrivato il momento di aprire il televoto che eleggerà il secondo finalista tra i concorrenti uomini. Le donne hanno escluso i gieffini che, secondo loro, non meriterebbero la finale, lasciando la sfida a Zelletta. Il secondo candidato è stato scelto dagli stessi uomini e dalla prima finalista, Dayane. A sfidare Andrea sarà Pierpaolo.

Dunque, il pubblico dovrà decidere chi far arrivare direttamente in finale tra Zelletta e Pretelli.