GF Vip Salemi incontra la famiglia Pretelli: solo imbarazzi e tensioni

Giulia Salemi ha avuto modo di incontrare la famiglia di Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip, in particolare la madre Margherita e il fratello Giulio. Il tutto è avvenuto nel corso del 34esimo appuntamento andato in onda questo lunedì 25 gennaio 2021, in prima serata. Questi incontri, però, sono stati un po’ imbarazzanti per la Salemi. In particolare, si è percepito da parte della mamma ancora una certa distanza. Ma, andando per ordine, Giulia ha avuto modo di confrontarsi per la seconda volta con il fratello di Pierpaolo. Durante la scorsa settimana, l’incontro non era andato abbastanza bene. Infatti, Giulio era stato rimproverato dal padrone di casa e da suo fratello. Il ragazzo ha mantenuto, però, la promessa fatta a Pierpaolo: non ha preso parte a nessun programma televisivo in questa settimana.

Ed ecco che questa sera, di fronte alla Salemi, Giulio ha ammesso di essersi “ricreduto tantissimo”. Impossibile non notare l’imbarazzo del giovanissimo Pretelli, che ha tentato in tutti i modi di apparire simpatico agli occhi di Giulia. Il ragazzo ha notato che Pierpaolo ci tiene davvero tanto alla modella, dunque non può di certo remargli contro. “Tifo per voi, non mollate”, ha affermato sorridendo e a gran voce Giulio, non convincendo molto una parte dei telespettatori. L’imbarazzo è stato evidenziato anche dai presenti in studio. In particolare, Pupo ha fatto presente che il più piccolo dei fratelli Pretelli aveva le orecchie rosse.

La tensione e l’imbarazzo sono aumentati quando Signorini ha chiesto a Giulio il motivo per cui ha subito apprezzato Elisabetta Gregoraci. Il giovane ha ammesso che sin da piccolo la segue in televisione e in qualche modo la storia tra lei e Pierpaolo lo faceva sognare. Il conduttore ha messo il dito nella piaga chiedendo poi alla Salemi se si è mai sentita di ‘serie b’, di fronte ai complimenti che la famiglia Pretelli riserva a Elisabetta. Ma Giulia non ha dato alcuna soddisfazione su questo punto. Intanto, dallo studio ogni tanto è intervenuta la stessa Gregoraci, che si è detta felice di vedere Pierpaolo chiarire con i suoi familiari.

Subito dopo, è arrivato il momento per l’ex velino di incontrare sua madre! Anche in questo caso non sono mancati i momenti imbarazzanti quando la Salemi si è ritrovata di fronte alla signora Margherita. Quest’ultima ha fatto presente che “è stato tutto frainteso” e ha fatto un bel complimento a Giulia: “Sei bella”. Ma non si è comunque mostrata propensa a spendere troppe parole positive nei confronti della Salemi, tanto che si è semplicemente limitata a dichiarare: “Se è felice lui, siamo felici anche noi”.

Signorini ha fatto presente alla signora Margherita che Pierpaolo è pronto a regalare la finale a Giulia. “Guarda questo lo deve regalare al figlio e a lei”, apparendo non troppo convinta della scelta del figlio. Infatti, prima di concludere questo confronto, la Salemi ci ha tenuto a precisare che questo non accadrà.