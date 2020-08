Grande Fratello Vip, Fausto Leali nel cast? Provini e news nuova edizione

Fausto Leali potrebbe diventare uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Ha avuto già diverse esperienze televisive, dunque non è impossibile vederlo in un reality show come quello di Canale 5. Ha preso parte a Ora o mai più nel ruolo di coach, a Music Farm (programma che ha regalato emozioni e anche del sano trash), a Ballando con le stelle, a Tale e Quale Show e a Il Cantante Mascherato, dove ha interpretato il Mostro, non riuscendo ad avere la meglio sul Mastino (personaggio scelto da Alessandro Greco). Al suo curriculum potrebbe aggiungersi anche la partecipazione al Gf Vip 5, considerando tra l’altro il suo bel rapporto con Alfonso Signorini. Il conduttore e direttore di Chi ha promesso un cast esplosivo e, dopo aver scoperto gli opinionisti di questa nuova edizione, manterrà sicuramente la parola data. Nuovi probabili nomi stanno emergendo e altri verranno rivelati nelle prossime settimane. Non mancheranno delle gradite sorprese.

Concorrenti Grande Fratello Vip: Fausto Leali confermato nel cast?

La notizia della possibile partecipazione di Fausto Leali al Grande Fratello Vip 5 è stata data da Tvblog.it: ha spiegato che il cantante si è presentato ai provini, come tanti altri personaggi famosi. Singnorini non si lascerà scappare un cantante del suo calibro, che pare avrebbe voluto già da tempo. Il corteggiamento ha portato i risultati sperati? Altri personaggi che il conduttore vorrebbe nel suo cast sono Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, la coppia di fidanzati protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island; dal docu-reality, Signorini ha scelto Antonella Elia (vera star della sua precedente stagione del Gf) come opinionista assieme a una grandissima conferma. Si era parlato già da parecchi giorni di una collaborazione della Elia col Grande Fratello… arriverà presto anche la conferma di Fausto Leali come concorrente?

Provini Grande Fratello Vip: chi potremmo vedere nella nuova edizione?

Solo ieri sono emersi altri nomi importanti di probabili partecipanti del Gf, ai quali adesso si aggiunge quello di Fausto Leali. Fino a questo momento, ci sarebbero stati i provini di Flavia Vento, Elisabetta Gregoraci, Paolo Brosio, Francesco Oppini e Stefania Orlando. Si è rivelata una fake news, invece, la partecipazione di Gabriel Garko al Grande Fratello di Alfonso Signorini. L’attore ha voluto precisare tutto.