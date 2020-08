Da giorni non si fa che parlare della presunta partecipazione di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso al Grande Fratello Vip. La coppia ha lasciato il segno all’ultima edizione di Temptation Island e sono in molti a sognare un ritorno in tv. Alfonso Signorini è pronto a realizzare il desiderio dei telespettatori? A quanto pare no: l’ex Miss Italia ha infatti chiarito di non aver ricevuto alcuna proposta da parte della produzione del reality show. La conduttrice Rai non ha però nascosto l’interesse per questo genere di trasmissione, tanto che un incontro con Signorini c’è stato, ma lo scorso anno. Manila voleva infatti partecipare alla quarta edizione del programma – quella segnata dalla vittoria di Paola Di Benedetto ma pure da personaggi strong come Antonella Elia e Rita Rusic – ma non ha convinto fino in fondo gli autori. Ora qualcosa sembra cambiato anche se una effettiva proposta non è ancora arrivata…

Le parole di Manila Nazzaro sulla partecipazione al Grande Fratello Vip

“Smentisco di avere avuto contatti con la produzione. Ho sempre seguito questo tipo di trasmissioni e non ho mai negato che quella del Grande Fratello Vip è un’esperienza che mi piacerebbe fare. Mi sarebbe piaciuto partecipare anche a questa edizione tanto che avevo chiesto di incontrare Alfonso Signorini prima di partecipare a Temptation Island. Poi non se n’è fatto più nulla. Dopo il successo ottenuto con il programma sono stati in molti sui social a richiedere a gran voce la presenza mia e di Lorenzo nella casa del Grande Fratello Vip. Credo che dopo Temptation Island Alfonso sia rimasto incuriosito da noi però al momento non c’è stato nessun contatto”, ha dichiarato Manila Nazzaro in una intervista rilasciata a Super Guida Tv.

Manila Nazzaro, un programma in Rai dopo Temptation Island

In attesa di aggiornamenti sulla situazione Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro è protagonista di nuovo in Rai, inviata del programma di Federico Quaranta E la chiamano Estate. Manila è molto contenta di questa opportunità ma sogna in futuro uno spazio tutto suo, per affermarsi ancora di più come conduttrice. Nel frattempo la storia d’amore con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso procede a gonfie vele. Temptation Island è servito alla coppia per rinsaldare ancora di più questa unione. A settembre lo sportivo lascerà la città natale Firenze per trasferirsi a Roma. In cantiere pure il matrimonio e un figlio. Il tutto con calma e tranquillità: Manila e Lorenzo vogliono godersi le gioie della vita senza ansie inutili. Senza contare che la Nazzaro deve ancora divorziare dall’ex marito Francesco Cozza, dal quale ha avuto due figli. I rapporti tra gli ex coniugi sono piuttosto tesi e Cozza non ha esitato a lanciare frecciatine alla soubrette dopo la fine di Temptation Island.