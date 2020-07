Manila Nazzaro a Temptation Island: spuntano le frecciatine dell’ex marito

Manila Nazzaro è stata indubbiamente la protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island. La fidanzata preferita dal pubblico, quella che ha messo d’accordo tutti con le sue perle di saggezza. Senza dimenticare la storia d’amore con Lorenzo Amoruso: nonostante la distanza e qualche innocente incomprensione i due hanno fatto sognare tutti con il loro legame puro e genuino. Tutti eccetto Francesco Cozza, l’ex marito di Manila. Un ex marito più volte nominato nel programma di Filippo Bisciglia tanto che lo sportivo non ha potuto fare a meno di lanciare delle frecciatine via Instagram. Diverse volte l’ex Miss Italia ha elogiato Lorenzo e il modo con cui si prende cura dei suoi figli. Non solo: la presentatrice ha ammesso che è lei a dover provvedere al mantenimento dei figli e per questo motivo non può lasciare Roma, città dove vive e lavora. Affermazioni che, a quanto pare, non sono piaciute più di tanto a Cozza, che è stato sposato con Manila dal 2005 al 2017.

Le frecciatine dell’ex marito di Manila Nazzaro dopo Temptation Island

“I miei giudici più severi… le bugie hanno le gambe corte”, ha scritto Francesco Cozza nell’ultima foto postata su Instagram. Foto in cui appare con due dei suoi figli, non quelli avuti da Manila Nazzaro bensì dall’attuale compagna. In uno scatto precedente ha invece scritto: “Chi brilla di luce propria non ha bisogno di oscurare gli altri per apparire. La serietà è un’altra storia”. Dichiarazioni che sembrano vere e proprie frecciatine all’ex moglie, con la quale i rapporti sono tutt’altro che distesi. Alle domande dei follower che hanno chiesto ulteriori spiegazioni Cozza ha preferito non rispondere. La partecipazione di Manila a Temptation Island ha incrinato ancora di più il precario equilibrio tra gli ex coniugi?

Chi è Francesco Cozza e la storia d’amore con Manila Nazzaro

Francesco Cozza ha 46 anni ed è un ex calciatore. È stato centrocampista del Milan, della Reggina, del Genoa e del Siena. Oggi è responsabile dell’area scouting della Reggina. Francesco e Manila si sono sposati nel 2005 dopo quattro anni di fidanzamento e dal loro legame sono nati due figli: Francesco Pio, 14 anni, e Nicolas, 9. La separazione è arrivata nel 2017: l’ex Miss Italia ha raccontato di aver scoperto via Instagram che l’ex marito aveva un’altra famiglia. Una situazione assai difficile da digerire tanto che Manila ha sofferto parecchio per questo addio.

Le dichiarazioni di Manila Nazzaro sull’ex marito Cozza

“Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità. I miei figli sono sereni, sanno che il padre sta in Calabria e che probabilmente ha una fidanzata. Io ero sempre a Roma per lavoro, eravamo distanti ed alla fine non ci siamo più riconosciuti. Non ha tradito me, ma la famiglia. Non mi è stato vicino nemmeno durante la malattia. Ho fatto da madre e da padre ai miei figli”, ha confidato Manila Nazzaro.