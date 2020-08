Grande Fratello Vip, Gabriel Garko interviene: racconta tutta la verità

La possibile partecipazione di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip aveva incuriosito i suoi fan. E non solo. Tutto è partito da una confessione fatta da Patrizia De Blanck suoi concorrenti della nuova edizione del reality show di Canale 5: aveva detto, senza troppi filtri, che ai provini si erano presentanti anche Flavio Vento, Elisabetta Gregoraci e Gabriel Garko. Quest’ultimo – impegnatissimo al momento con lavori lontani dal mondo della Tv – avrebbe quindi avuto un colloquio con Alfonso Signorini… che però non ci sarebbe mai stato! Almeno questo ha fatto capire l’attore attraverso il suo profilo Instagram. Nonostante la smentita da parte di Giornalettismo.com, la notizia di una sua eventuale partecipazione al Gf Vip non si era arrestata sui social network, giungendo ovviamente anche alle orecchie di Garko. Dopo le infinite domande dei fan (che gli hanno chiesto se sarà davvero presente nel cast), ha finalmente deciso di rispondere. Spazzando così via ogni dubbio. Quel poco di speranza che i suoi sostenitori avevano dovrà essere messa da parte.

Gabriel Garko, no al Grande Fratello Vip: l’attore sorpreso dalla notizia

Patrizia De Blanck ha diffuso la voce della possibile presenza di Gabriel Garko nel cast del Grande Fratello Vip, ma l’attore ha voluto precisare tutto. Non vuole nella maniera più assoluta che vengano diffuse fake news sul suo conto. Ecco quali sono state le sue parole su Instagram: “Smentisco la mia partecipazione al Gf Vip”. Non avrebbe dunque avuto nessun incontro con Signorini, come invece si diceva negli ultimi giorni. Garko, al momento, non sembra interessato a nessun reality show, anche perché sarebbe impegnato con altri film. Quali? Al momento non ci è dato sapere. E non è chiaro se, prima o poi, lo rivedremo in televisione. La notizia che lo ha riguardato l’ha sorpreso parecchio, come ha fatto ben capire col suo ultimo messaggio social: “Non ho capito bene cosa sia successo”.

Grande Fratello Vip concorrenti, Garko non ci sarà: in un altro reality sì, però?

Mentre si rincorrono nuove voci sugli opinionisti del Gf Vip, Giornalettismo.com, oltre a smentire la voce della partecipazione di Garko, ha sottolineato che l’attore, in questi anni, avrebbe avuto dei colloqui per poter partecipare o a un reality o a un talent come Amici Celebrities. Qual è la verità? Dopo quello che ha scritto su Instagram, l’attore ha preferito non aggiungere altro, mantenendo quel alone di mistero sul suo futuro che spinge i suoi fan a tempestarlo di domande… Dove lo vedremo la prossima volta? In Tv ci sarà un posto per lui?