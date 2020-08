“Garko e Gregoraci con me al GF Vip”: parla a sopresa Patrizia De Blanck

AGGIORNAMENTO: La partecipazione di Gabriel Garko è stata smentita dal sito Giornalettismo, che ha fatto sapere che l’attore non andrà al Grande Fratello Vip, in quanto impegnato su altri progetti non televisivi.

A qualche mese dall’inizio della quinta edizione del reality show di Canale 5 ‘Grande Fratello Vip’ (condotto anche quest’anno da Alfonso Signorini), sono ancora tanti i rumors circa i nuovi concorrenti. Mentre si rincorrono le indiscrezioni, il sito di gossip e tv ‘Isa e Chia’ ha fatto una rivelazione importante, riguardante la contessa Patrizia De Blanck. Di lei si era parlato molto nelle scorse settimane. Infatti, fonti anonime riferivano che la nobildonna romana fosse in trattativa con la produzione del reality targato Mediaset. Il gossip ha riferito inoltre che la nobildonna romana avesse fatto una richiesta di cachet alquanto esagerata. Nelle ultime ore sembra però che le cose siano cambiate. Come riportato dal sito Isa e Chia, infatti, la De Blanck ha ufficializzato la sua partecipazione durante la partecipazione ad un evento pubblico. La contessa, però, non si è fermata solo a confermare la sua presenza nella Casa più spiata d’Italia, ma ha fatto riferimento anche ad altri nomi di vip concorrenti.

Elisabetta Gregoraci nel cast del GFV 5

Come confermato dai palinsesti Mediaset, il 14 settembre prenderà il via il Grande Fratello Vip. Se ancora incerta è la presenza del turco Can Yaman (protagonista della serie tv di grande successo in Italia, Daydreamer – Le ali del sogno), sembra sia invece certo – stando alle parole della De Blanck – che ci sarà anche l’ex di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci. La conduttrice di Battiti Live è stata recentemente al centro del gossip estivo a causa della sua frequentazione con Matteo Mammì. L’imprenditore è nipote dell’ex ministro Oscar Mammì ed ex fidanzato della conduttrice televisiva Diletta Leotta. La Gregoraci ha messo un freno al becero gossip, smentendo pubblicamente il flirt con l’imprenditore.

Patrizia De Blanck fa i nomi di Vento e Garko

Patrizia De Blanck ha rivelato, inoltre, anche la partecipazione di altri due volti noti dello showbiz, cioè quello della showgirl e opinionista dei salotti di Barbara D’Urso, Flavia Vento, e Gabriel Garko. Proprio negli ultimi giorni, l’attore protagonista della pellicola cinematografica ‘Le fate ignoranti’, è stato al centro del gossip estivo a causa dell’allontanamento da Gabriele Rossi.