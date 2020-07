Elisabetta Gregoraci, flirt con l’ex fidanzato di Diletta Leotta? La verità

Elisabetta Gregoraci ha prontamente replicato agli ultimi gossip sulla sua vita privata. Il settimanale Chi ha assicurato che c’è del tenero tra la conduttrice di Battiti Live e Matteo Mammì, l’ex fidanzato storico di Diletta Leotta. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha parlato di un rapporto perlopiù telefonico, nato grazie ad un amico in comune. Un rapporto pronto a sfociare in passione pura, impegni di lavoro permettendo. Ebbene, a quanto pare è tutto falso. L’ex moglie di Flavio Briatore ha approfittato del suo account Instagram per smentire i recenti pettegolezzi. Nessuna storia d’amore all’orizzonte, la 40enne è ancora single e non sta frequentando nessuno. Dopo la rottura con l’ultimo fidanzato, l’imprenditore Francesco, la soubrette calabrese è concentrata sul suo lavoro e sul figlio Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci smentisce la storia d’amore con Matteo Mammì

“Sono felice di essere un personaggio pubblico e di finire sulle copertine però non si può leggere su tutti i siti che io sono fidanzata. Basta con queste fake news, non se ne può più”, ha fatto sapere Elisabetta Gregoraci su Instagram. L’ex volto di Made in Sud ha dunque smentito la presunta liaison con Matteo Mammì, ex compagno storico di Diletta Leotta. In questi giorni Eli è concentrata sul suo ruolo di mamma: si sta godendo una vacanza in Sardegna con il figlio di dieci anni Nathan Falco dopo aver lavorato in Puglia a Battiti Live. Mare, sole, relax e coccole: una vacanza perfetta per la Gregoraci, che è assai legata al suo bambino, frutto del matrimonio con Flavio Briatore. Sull’isola, tra l’altro, Elisabetta ha ritrovato un’amica speciale: Anna Tatangelo, anche lei in villeggiatura con il primogenito Andrea.

Chi è Matteo Mammì, ex fidanzato di Diletta Leotta

Matteo Mammì è nipote dell’ex Ministro Oscar Mammì, che ha dato vita all’omonima legge sulle telecomunicazioni. Lavora per Sky Sport e riveste dal 2013 il ruolo di direttore senior programmazione e produzione. Prima Mammì era direttore acquisizioni e vendite. È stato fidanzato con Diletta Leotta dal 2016 al 2019: i due convivevano a Milano e lui era pronto a sposarsi e a mettere su famiglia. La conduttrice ha però fatto un passo indietro e ha troncato il rapporto. Oggi i due hanno mantenuto un rapporto cordiale: tra Diletta e Matteo è rimasto affetto e stima. Nell’estate 2019 Mammì ha vissuto un breve flirt con l’attrice ucraina Anna Safroncik, nota in Italia per i ruoli in molteplici fiction quali Centovetrine e Le tre rose di Eva.