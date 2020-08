Stefania Orlando arruolata nel cast del GF Vip 5: altro colpo di Signorini

Stefania Orlando sarà una concorrente del Grande Fratello Vip? La conduttrice, sposata con Simone Gianlorenzi, pare che farà parte del cast della prossima edizione del reality. La conferma sulla sua partecipazione arriva da Trash Italiano. Al momento, da parte della diretta interessata non c’è stato alcun annuncio o dichiarazione al riguardo. Procedono così i rumors legati alla quinta edizione del noto reality di Canale 5. Non rappresenta di certo una novità il nome di Stefania Orlando. Infatti, già diversi mesi fa si ipotizzava la sua partecipazione al programma condotto da Alfonso Signorini. Ora sembra arrivare la conferma! La conduttrice ha ottenuto il successo tra il 1997 e il 2003, quando iniziò a presentare I Fatti Vostri su Rai 2. Per diversi anni, i telespettatori l’hanno vista sul piccolo schermo nel ruolo di opinionista nel programma Unomattina in Famiglia. Non solo, Stefania Orlando è apparsa in Don Matteo 6 e ne Il Paradiso delle Signore, per piccole apparizioni, nel ruolo di attrice. Ora, il pubblico potrà ritrovarla nella Casa più spiata d’Italia! Nel frattempo, Trash Italiano dà conferma su un altro concorrente: Paolo Brosio!

Grande Fratello Vip, Stefania Orlando e Paolo Brosio concorrenti: altre indiscrezioni

Sono diverse le indiscrezioni riguardanti la quinta edizione del GF Vip. In queste settimane è stato annunciata la presenza di Antonella Elia nel ruolo di opinionista, a fianco di Pupo. Ma il pubblico di Canale 5 è curioso di conoscere i nomi che comporranno l’intero cast. Ed ecco che spunta proprio quello di Stefania Orlando, per cui arriva ora la conferma. Alcuni personaggi noti nel mondo dello spettacolo sembrano aver già deciso di prendere parte a questa quinta edizione, mentre molti altri risultano ancora incerti. I rumors continuano a esserci, in quanto il programma starebbe attualmente lavorando al cast. Oltre ai nomi di Stefania Orlando e Paolo Brosio, sono cinque quelli già certi. Scendendo nel dettaglio, pare siano ormai una conferma: Flavia Vento, Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck, Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello.

Grande Fratello Vip, oltre a Stefania Orlando e Paolo Brosio altri nomi sarebbero ormai certi

Al momento, pare siano sei i nomi certi dei concorrenti che comporranno il cast della prossima edizione. In queste settimane ne spuntati altri. In particolare, si pensa a Can Yaman (molto popolare in Italia in quanto protagonista delle soap turche DayDreamer – Le ali del sogno e Bitter Sweet – Ingredienti d’amore), Asia Argento, Nina Moric, Francesco Oppini, Giovanni Terzi, Alberto Veronesi, Cecilia Capriotti, Riccardo Fogli, Ludovica Pagani e Vera Gemma. Il pubblico di Canale 5 dovrà ancora attendere prima di conoscere con certezza tutti i nomi che caratterizzeranno il cast.