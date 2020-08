Grande Fratello Vip, ora è ufficiale: Pupo e Antonella Elia opinionisti

Dopo i gossip degli ultimi giorni finalmente la conferma: Antonella Elia è la nuova opinionista del Grande Fratello Vip. L’ufficialità è arrivata da parte di Mediaset con un comunicato stampa. La soubrette prenderà a settembre il posto di Wanda Nara (che ha lasciato per altri impegni di lavoro) e affiancherà Pupo, riconfermato dopo aver convinto tutti nel corso della quarta edizione. Per Antonellina si tratta di un ritorno a casa dato che la scorsa primavera è stata una delle protagoniste del reality show. La Elia, vista di recente a Temptation Island con il fidanzato Pietro Delle Piane, l’ha spuntata su altri nomi assai quotati come Adriana Volpe, Giulia De Lellis e Elettra Lamborghini. Conduttore della trasmissione, per il secondo anno consecutivo, il giornalista e direttore di Chi Alfonso Signorini.

Antonella Elia nuova opinionista del Grande Fratello Vip

Il nome di Antonella Elia ha lasciato tutti senza parole: nessuno si aspettava un ritorno della showgirl al Grande Fratello Vip. Non sono mancate le critiche: Luca Zocchi, il marito di Fernanda Lessa, ha puntato il dito contro chi ha compiuto questa scelta. L’organizzatore di eventi si è scagliato contro Alfonso Signori e la Endemol – società che produce il reality show – per aver sempre protetto la bionda soubrette nel corso della quarta edizione. A detta di Zocchi, infatti, Antonellina avrebbe ricevuto un trattamento parecchio diverso dagli altri concorrenti nel corso delle puntate trasmesse su Canale 5 la scorsa primavera. Non solo: secondo Luca la Elia avrebbe fatto pure una brutta figura nel corso della sua partecipazione a Temptation Island con il compagno Pietro Delle Piane.

Antonella Elia e il gesto dopo la nomina a nuova opinionista

Al momento Antonella Elia non ha ancora replicato al marito di Fernanda Lessa che l’ha aspramente criticata. L’ex valletta di Mike Bongiorno e Corrado non ha neppure commentato il suo nuovo ruolo al Grande Fratello Vip. In una storia Instagram ha però condiviso una foto del reality show: la Elia è indubbiamente soddisfatta e felice per questa nuova opportunità professionale. Opportunità che, siamo sicuri, affronterà con verve e determinazione com’è nel suo stile.